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五堅情首攻台北小巨蛋 具俊曄現身送飛吻

記者王郁惠／綜合報導
小賴(右二)在具俊曄(左二)前展露減肥成果。（記者王聰賢／攝影）
小賴(右二)在具俊曄(左二)前展露減肥成果。（記者王聰賢／攝影）

由台灣歌手邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩和小賴（賴晏駒）組成的「五堅情」，日前首度登上台北小巨蛋舉辦「月面著陸」演唱會，吸引1.1萬粉絲朝聖，預計2場票房總收入4500萬台幣（約150.2萬美元）。五堅情難掩喜悅表示：「因為有上次高雄巨蛋的經驗，這次沒有那麼緊張了，更多的是興奮和期待。」

一開場五堅情動感唱跳「月面著陸」、「速食愛情」和「兵變」，唱完團長邱鋒澤開心大喊：「我們又回來了！」團員連忙更正說：「我們是第一次耶，第一次回台北。」

邱鋒澤打趣當晚與先前高雄場不同，做了些微變化，「我們做了很多市場調查，發現大家不喜歡看我們表演，喜歡看我們聊天，那接下來兩個小時就Talking Show到底好不好！」立馬被團員制止，小賴也露肩走台步讓粉絲認證他的瘦身成果，沒想到反而被黃偉晉爆料前陣子打麻將叫外送宛如是大胃王比賽，團員相愛相殺逗樂粉絲。

除了五堅情的合體演出，個人Solo部分一樣精采！其中小賴演唱「娘娘腔」時，黃偉晉驚喜現身對唱並共舞，而後他獨唱「Perfect Clown」後突哭爆，告白出道九年的演藝路辛酸，「我甚至騙家人我很好，但其實我沒有」，鼓勵粉絲堅持夢想，「我都走九年了，相信你們也可以」；婁峻碩也和邱鋒澤首唱即將發行的新歌「深淵」，展現最大誠意。

五堅情合唱「妙妙妙」時，「國民姐夫」具俊曄突現身連送兩飛吻，與五堅情合體合唱韓文原曲「脫離城市」，將氣氛嗨到頂點！具俊曄用中文打招呼幽默表示：「你們好！我是光頭！」小賴提問有兩成員（婁峻碩、陳零九）想結婚、詢問姐夫意見，具俊曄說：「要在心最炙熱、最愛她的時候結婚，但是，就算現在不結，也能像歐巴一樣遇到命運的人」。

而後具俊曄又邀五堅情合作「Bing Bing Bing」，間奏時6人跳起經典舞步驚艷全場。這也是具俊曄婚後赴台首次表演酷龍的舞曲，在五堅情提出邀請時，具俊曄認為「Bing  Bing Bing」跳舞部分是很重要的精華、堅決不能刪掉，五堅情全員也為此苦練舞蹈，最終呈現空前絕後的精采舞台。

具俊曄 酷龍

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