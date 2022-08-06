具俊曄合體五堅情帥翻 勸婚：在心最炙熱時⋯就分手？

小賴（左二）練S曲線誘姐夫，具俊曄（左二）評價D曲線。（記者王聰賢／攝影）

由台灣歌星邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩和小賴（賴晏駒）組成的五堅情，6日首度登上台北小巨蛋舉辦「月面著陸」演唱會，嘉賓邀來「國民姐夫」具俊曄 合體獻韓文經典「脫離城市」和「Bing Bing Bing」，將現場氣氛炒到最嗨。

除了五堅情的合體演出，個人Solo部分一樣精彩！其中小賴演唱「娘娘腔」時，黃偉晉驚喜現身對唱並共舞，而後他獨唱「Perfect Clown」後突哭爆，告白出道9年的演藝路辛酸，「我甚至騙家人我很好，但其實我沒有」，鼓勵粉絲堅持夢想，「我都走9年了，相信你們也可以」；婁峻碩也和邱鋒澤首唱將在11日發行的新歌「深淵」，展現最大誠意。

在五堅情接力帶來「流行45轉」橋段時，最後合唱「妙妙妙」時，「國民姐夫」具俊曄突現身連送2飛吻，與五堅情合體合唱韓文原曲「脫離城市」，將氣氛嗨到頂點！具俊曄用中文打招呼時，幽默表示：「你們好！我是光頭！」五堅情除了學自我介紹韓文，也接連提問，其中小賴提及有2成員想結婚、詢問姐夫意見，具俊曄透過翻譯說：「我覺得在我心最炙熱的時候⋯」黃偉晉搶話說：「就分手！」嚇翻認真聽的婁峻碩與陳零九，而後完整回答是「要在心最炙熱、最愛她的時候結婚，但是，就算現在不結，也能像歐巴一樣遇到命運的人」。

在團員逼問下，具俊曄指婁峻碩最帥，而小賴刻意脫外套說是為了姐夫刻意練S曲線，不了姐夫笑虧他是D曲線，直到選五堅情最漂亮的票投小賴，小賴才消氣；而後具俊曄又邀五堅情合作「Bing Bing Bing」，間奏時6人跳起經典舞步驚艷全場。這也是具俊曄婚後來台首次表演酷龍 的舞，據悉因酷龍當時屬滾石唱片，而具俊曄現任經紀人也是滾石前同事，因此促成這次的合作。

而在五堅情提出邀請時，具俊曄認為「Bing Bing Bing」跳舞部分是很重要的精華、堅決不能刪掉，五堅情全員也為此苦練舞蹈，最終呈現空前絕後的精彩舞台；「月面著陸」演唱會7日還有一場。