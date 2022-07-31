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拍「俗女2」去掉半條命 「老少女」救贖嚴藝文

記者林怡秀／專訪
嚴藝文性格爽朗，個性裡也有點藝術家特質。（記者李政龍／攝影）
嚴藝文性格爽朗，個性裡也有點藝術家特質。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人嚴藝文應楊貴媚邀約，和楊貴媚、鍾欣凌搭檔主持「老少女奇遇記」，她坦言若不是楊貴媚，壓根沒想過自己會主持節目，她生性低調，對她而言，幕後比幕前更如魚得水，而她首次執導「俗女養成記」一砲而紅，接下來的「俗女」第二季讓她壓力大到爆表，曾經有長達半年的時間，只要一到下午4點多她就開始焦慮，因為劇組要搶光拍攝的陰影揮之不去，幸好有「老少女」的錄影讓她能喘口氣。

嚴藝文是演員出身，「俗女養成記」雖是她的導演處女作，但推出後叫好叫座，接著又趁勝追擊推出第二季，但執導「俗女」第二季的過程簡直是噩夢一場，「現在講到俗女2，我情緒其實是有點複雜的，我當然很高興它成績很好，可是它同時也在我身體裡留下滿可怕的陰影。」她當時剛拍完「俗女2」，只要到下午4點多就不自覺開始慌張，「因為你會想到日戲快拍不完了，光快沒了，直到殺青半年後，只要到黃昏我就會這樣。」

也因為第1季太成功，大家拍第2季不自覺背負不能失敗的壓力，「包括演員也是，就算無法超越，至少也不要被觀眾罵是爛尾，當大家都這麼在意這件事的時候，和演員就會有各種磨合，我想說第1季的時候不是開開心心的嗎，跟同樂會一樣，為什麼第2季氣氛變這樣？」她身體跟著亮紅燈，拍完後她腳踝莫名其妙腫起來，去檢查發現積水，「我不知道為什麼會這樣，滿神奇的是，我現在只要有壓力，腳踝就會腫起來。」

就在這時候，「老少女」的邀約找上門，「真的好險有『老少女』，我本來還擔心『俗女』要後製，沒辦法出去這麼久，但又覺得去中南部看看不同的風景，逃離一下台北也不錯。」但她還是帶著電腦，等錄影結束後再繼續為「俗女」趕工，她當時為鍾欣凌擁抱天心的片段配樂，配完連她自己都感動得亂七八糟，「我馬上抱著電腦去敲鍾欣凌的房門，她看完也是熱淚盈眶，說『天啊，我怎麼這麼會演啊！』」，她笑說，拍完「俗女」後的自己像去了半條命，是「老少女」療癒了她，還有楊貴媚及鍾欣凌兩個前輩開導解惑，讓她得以釋放壓力。

嚴藝文坦言自己怕尷尬，對於跑宣傳行程一直都不大適應。（記者李政龍／攝影）
嚴藝文坦言自己怕尷尬，對於跑宣傳行程一直都不大適應。（記者李政龍／攝影）
嚴藝文是公務員家庭出身，一開始家人並不贊成她當演員。記者李政龍／攝影
嚴藝文是公務員家庭出身，一開始家人並不贊成她當演員。記者李政龍／攝影
嚴藝文目前正在專心寫劇本，希望能再推出下一部作品。記者李政龍／攝影
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俗女養成記 導演

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