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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

大S美背有3個刺青 蘊含身為人妻人母不忘「內心自由」

噓！星聞 綜合報導
具俊曄大方示愛大S。(取材自tvN)
具俊曄大方示愛大S。(取材自tvN)

具俊曄在22日播出的「劉QUIZ ON THE BLOCK」中分享與大S的愛情故事，更大方告白，頻讚大S「是天使、很美、還是少女」，稱讚不已，愛意滿溢，讓觀眾看了直喊「超甜蜜」，更在韓網掀起浪漫熱潮。

網友直言一看具俊曄就是沉浸在戀愛中，有網友看到大S與具俊曄的吻照，直呼她白到發光，對比大S過往與汪小菲在一起時的狀態，更稱現在大S是「為真愛綻放」。而具俊曄與大S戲劇化的重逢、閃婚，流露的甜蜜感，讓網友對兩人祝福滿滿。有網友便稱「希望所有老公都能大方帥氣的對老婆讚美示愛，珍惜疼愛老婆」。

此外，大S與具俊曄在家中舉行婚宴的照片，其中一張背影照曝光了大S背後靠近肩部的地方，有著兩個翅膀的刺青圖案，頸後也有個六角星形的刺青，這些刺青都有著各自的意義。

從大S背影看過去有著三個刺青圖案。 (取材自Instagram)
從大S背影看過去有著三個刺青圖案。 (取材自Instagram)

大S頸後的六角星的圖案，她過去曾提到，因為自己很喜歡有關外星人的資訊，而有位名叫雷爾的法國人，曾聲稱自己目睹過外星人，在他們搭乘的太空船上有著一個代表「宇宙聯盟」的標誌，就是這個六角星；另外左後肩後上的翅膀的刺青，2017年時大S就曾在微博上分享過刺青過程的照片，一個翅膀要上不同的顏色，看來很繁瑣，當時她自信表示「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的！」最後大S右肩刺著像是蝙蝠翅膀的圖案，也是首次曝光，左右兩邊的翅膀圖案看起來有著鮮明的對比，宛如天使與惡魔一般。

大S 具俊曄 天使

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