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小哈利打破審美觀 曝爸媽給予選擇權

記者林士傑／綜合報導
伊能靜(左)很支持庾恩利做自己。（取材自微博）
伊能靜(左)很支持庾恩利做自己。（取材自微博）

台灣男星庾澄慶（哈林）跟前妻伊能靜的兒子庾恩利（小哈利）擁有藝術天分，身為著名星二代，他坦言從未想過要完美地活在大眾面前，且不太看與自己相關的報導，「父母給我最寶貴的禮物，就是我可以有選擇。我能夠選擇不去重複走他們的道路，我可以選擇去做任何自己想要做的事情。」

庾恩利(小哈利)擁有藝術天分。（取材自微博）
庾恩利(小哈利)擁有藝術天分。（取材自微博）

他近來登上大陸雜誌「NYLON」，分享主導的「Theirsverse」NFT幕後故事，主角形象源自於他高中時的創作油畫，所有畫作中的女性都有獨自的情緒，共同點是沒有眼睛，伊能靜看到後相當好奇，他回說：「許多人都說眼睛是靈魂的窗口，我希望別人在觀看這些畫作時，能將自己的雙眼放上去，像一面照出靈魂的鏡子一樣，去看到自己。」

而他總以實際行動打破性別刻板印象，伊能靜支持他勇於做自己，他說身處在二元對立的世界當中，性別的流動性格外重要，「身為一名男性、一名亞洲人，我有哪些被社會添加的刻板印象？我覺得能夠找到這些地方，能夠找到二元對立之間的流動性，這是瓦解社會觀念構建的固定審美中十分重要的一步。」

他曾說過：「當一個人接受了自己不完美的時候，就是完美的」，看似簡單卻有著滿滿困難，究竟要如何接受自己的不完美？庾恩利表示完美是社會公認的審美標準，像是P圖往往會P成大眾心中漂亮的樣子，「我認為跟自己的不完美和解，也是在拆解社會為你設定的固有標籤，我相信這是一個非常漫長的學習過程。」最後他舉愛情為例，每每戀愛時就會包容對方的種種缺陷，喊話「其實你對自己也應該有這種愛」。

哈利 NFT

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