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拿到碩士學位 許瑋甯獲傑出表現獎 許效舜第一名畢業

記者楊起鳳、李姿瑩／綜合報導
許瑋甯從世新碩專班畢業，典禮上成最美焦點。（圖：世新大學提供）
許瑋甯從世新碩專班畢業，典禮上成最美焦點。（圖：世新大學提供）

台灣世新大學日前舉行博碩士班及學士班應屆畢業生畢業典禮，實體規模縮小、採取嚴格防疫措施並同步線上直播。其中許瑋甯於世新傳播管理學系上海碩專班畢業，獲得「傑出表現獎」，成為全場最美麗的焦點。

今年有不少演藝名人從世新畢業，堪稱「最美畢業生」的許瑋甯去年休學一年，今年復學後於世新傳播管理學系上海碩專班畢業，她說：「參加整場儀式有種受到肯定的感覺，真切地被祝福，每個細節都像是在一步步告別學生身分。」

畢典上還有藝人何嘉文，「今早起床就滿感動的，覺得我們很幸運擁有一場實體畢典，謝謝學校！」金鐘獎得主楊潔玫也出席一同感受典禮氣氛。不能缺席的還有閃耀星光的校友祝福，包括林心如、黃子佼、王上菲等演藝圈代表都錄製祝賀影音，鼓勵即將展翅高飛的學弟妹，期待與大家在不同領域上的合作與發展。

世新大學畢業典禮實體儀式有300多名師生出席，前一天先完成快篩檢測，當天出席時採梅花座及全程戴口罩（照相時可脱下），另有2300多名畢業生上線參加學位授與典禮。

許效舜從校長手中接過畢業證書。（取材自臉書）
許效舜從校長手中接過畢業證書。（取材自臉書）

此外，許效舜出席開南大學畢業典禮，以碩士班第一名的成績，從健康照護技術科系畢業。他從校長手中接過畢業證書，臉上滿是驕傲，因為他已經59歲，成功身體力行「活到老，學到老」。

因為疫情嚴峻，開南大學的畢業典禮改採線上模式，現場沒有任何觀眾。但許效舜無疑是最亮眼的畢業生，他除了拿下碩士班第一名，還獲得智育獎，消息一出粉絲們都留言讚嘆。況明潔稱讚他「太令人敬佩」，陳子強也留言說「可敬佩服」，藝人好友和粉絲們接力留言，恭喜許效舜為自己人生寫下光輝紀錄。

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