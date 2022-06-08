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首接台灣金曲主持 羅時豐重訓 撞臉韋禮安

記者李姿瑩／綜合報導
羅時豐為金曲獎秀出苦練多時的身材。（圖：台視提供）
羅時豐為金曲獎秀出苦練多時的身材。（圖：台視提供）

第33屆金曲獎頒獎典禮7日公布典禮主持人，確定由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁。而本屆星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，全部都是三金典禮的主持新面孔。

羅時豐主持經驗豐富，曾榮獲金曲獎最佳方言男演唱人獎以及金鐘獎綜藝節目主持人獎，近年更以斜槓YouTuber身分吸引不少年輕粉絲。他首度扛下主持金曲獎重任，羅時豐對此表示：「是完全不一樣的感受，之前入圍是緊張且快樂；今年擔任主持人則是壓力和興奮。」他更坦言收到邀約時心情有點虛幻，並陷入深思：「真的是找我嗎？」

答應接下主持棒後，羅時豐難掩焦慮不安，更加勤奮運動、重訓並猛吃健康餐。主辦單位釋出他首波視覺影像，呈現他苦練多時的精壯身材，立刻引發網友熱烈討論，大讚他體態逆齡，還有些神似韋禮安。

黃宣(左)與陳明珠是金曲33紅毯主持人。（圖：台視提供）
黃宣(左)與陳明珠是金曲33紅毯主持人。（圖：台視提供）

黃宣和陳明珠則是一收到合作消息便立刻開始與對方培養默契，陳明珠得償宿願加入三金主持行列，黃宣直說非常意外也非常期待，並大讚陳明珠口條及咬字清晰，聲音又好聽。他們已經擬好分工，陳明珠將負責告訴觀眾專業資訊，身為音樂人的黃宣則是發揮所長專攻音樂類別的細節。

有著天馬行空想法的黃宣笑說：「和大家裝熟也是我的工作，我逐漸失控時需要阿珠（陳明珠）把我拉回正軌。」至於有沒有向「前輩們」討教紅毯主持小撇步？黃宣語帶神祕表示有，但不願透露前輩身分，現在已經和陳明珠努力準備功課。第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行。

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