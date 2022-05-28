曾沛慈再現「小劉雪華」哭功 坦言：鏡頭前很赤裸

曾沛慈的哭戲讓導演印象深刻。(圖:八大提供)

台灣女星曾沛慈曾以「我們與惡的距離」拿下金鐘獎最佳女配角獎，也曾有「小劉雪華」封號，而她在最新電視劇「親愛的亞當」中再現淚功，導演 廖士涵看了直誇：「哇！原來妳這麼會演！」認同曾沛慈能獲得金鐘獎的肯定，完全不意外。

廖士涵形容：「我真心覺得沛慈在拍哭戲，是一個非常厲害又專業的演員！」他表示拍戲時，常會有不同的角度都拍一次，希望演員也能從哪邊往下接著演，然而導演可能因為太投入，忘了喊卡，所以演員只能持續一直演下去，「沛慈在哭的時候，每次哭的點，譬如說右邊眼睛掉淚，她就是每個接點都是右邊眼睛掉淚，對我來說這是非常專業又厲害的演出，而且又非常自然！」

曾沛慈透露演哭戲對她來說，都是儘量以角色當下的狀況、台詞去把情緒演出來，聽到導演的描述，才更清楚了解到她當時呈現的演出方式，「因為後來拍攝時，就沒有特別去看回放，我怕想太多，表演就不夠由衷跟真實。」

曾沛慈(左)在陳璇面前淚崩。(圖:八大提供)

曾沛慈分享哭戲最難的是要哭得剛剛好，「因為有時候我們為了要把深層的情緒逼出來，會把一些人生曾經歷難過的事情拿出來聯想。」或者是很難過但眼淚卻出不來，就要用一些技巧方法，「可是我覺得鏡頭上，是很赤裸的！」

曾沛慈覺得哭戲不是只有哭，「面對不同的事情，哭的程度絕對不一樣，甚至哭的情緒也不一樣。」可能有生氣的哭，可能有開心到哭，所以她認為哭戲最難的是：「需要誠實的剛剛好！把心裡面很真實的狀況，反映在的表演上。」

此外，胡宇威為「親」劇克服多年來的潛水心魔，劇中他接受堂哥張勛傑的邀約一同前去潛水，卻誤入心機佈局，讓他陷入生死一線的困境。拍攝當下，胡宇威的腳傷尚未完全復原，他坦言進入海裡之前，的確內心也有許多忐忑不安，但看到水底攝影 陸續就位，劇組準備周全，教練也在旁給予強大的安全感，讓他能很放心的完成這場戲，即使一開始因腳傷穿蛙鞋在海中移動有點不順暢，但很快調整好適應海水裡的環境，也感謝透過這場戲，讓他從多年的恐懼，轉變為喜歡潛水。