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具俊曄DJ秀首登台 小S熊抱力挺姊夫

記者李姿瑩╱綜合報導
小S(左)為具俊曄比讚。(記者李姿瑩╱攝影)
小S(左)為具俊曄比讚。(記者李姿瑩╱攝影)

酷龍具俊曄以DJ KOO身分現身Ai Nightclub，不僅是睽違三年再度現身台灣，更是迎娶大S後首度公開露臉。他一現身立刻讓全場陷入瘋狂，帥氣魅力絲毫不減當年，尤其酷龍經典音樂一下，所有粉絲全都放聲尖叫。

小S(左)上台同歡。(記者李姿瑩／攝影)
小S(左)上台同歡。(記者李姿瑩／攝影)

Ai nightclub上周受到疫情衝擊，臨時延後具俊曄的DJ秀，本周終於如期舉行。此次具俊曄駕到是該夜店在疫情之後首度有海外DJ演出，更是具俊曄成為台灣女婿後第一次的公開演出。具俊曄表示，非常開心能有這個機會跟台灣樂迷見面，希望帶給大家一個特別美好且難忘的夜晚。

具俊曄看到粉絲高舉大S著作。(記者李姿瑩／攝影)
具俊曄看到粉絲高舉大S著作。(記者李姿瑩／攝影)

當晚夜店以特別設計的Opening音樂與視覺特效揭開演出序幕，接著具俊曄就以和DJ Junior & Mylok 改編25年前的爆紅曲「BING BING BING」的Remix版本 ，轟炸現場樂迷，派對氣氛瞬間嗨到最高點，接連多首EDM舞曲，顯示具俊曄充分掌握派對節奏，配合360度環繞式LED屏幕及3D透明屏，渲染超規格的燈光雷射效果，給樂迷一場頂級的沈浸式派對體驗。

更絕的是，小S不僅到場力挺姊夫，更衝上台跟具俊曄合作，雙方開心擁抱比讚，展現早就成為一家人的好感情。具俊曄開心放歌之餘也自己開金嗓跟著唱酷龍歌曲，看到台下粉絲高舉「美容大王」，他也忍不住害羞微笑比讚。

具俊曄大展DJ魅力。(記者李姿瑩／攝影)
具俊曄大展DJ魅力。(記者李姿瑩／攝影)

具俊曄 酷龍 疫情

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