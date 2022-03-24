「不丹是教室」報名奧斯卡 導演找不到國名

「不丹是教室」導演透露，當初報名奧斯卡時找不到「不丹」國名。（圖：海鵬提供）

台灣女婿、不丹導演巴沃邱寧多傑以「不丹是教室 」入圍第94屆奧斯卡 「最佳國際電影」獎項，並說在報名奧斯卡時，在國籍欄區找不到不丹，不丹國民也沒有辦法在電影院 觀看作品。

巴沃日前與妻子、製片賴梵耘接受「E!Studio藝鏡到底」節目專訪，分享拍攝過程困境。「不丹是教室」講述世界上最偏遠教室中的故事，全片多在海拔5000公尺的「魯納納村」拍攝，因當地沒有供電，需用太陽能來發電，且要搭建臨時住處，光是前置就花了約一年半。

原本劇組想比照故事中的主角，長途跋涉八天走路上山，後來考慮到走完恢復要花更久的時間，改搭直升機上山，攝影器材則是在開拍前靠著驢子運送上山；也因「魯納納村」海拔高，很多工作人員都得高山症，最後只好把美術指導送下山。

沒電更是一大問題，太陽能發電只夠發一台攝影機的電力，且導演無法看回放帶，只能努力一次拍好，讓製片賴梵耘直呼驚險，因為如果回台灣檢視素材，發現漏拍了哪些鏡頭，也沒辦法回去重拍。

「不丹是教室」是第一部代表不丹、並成功入圍第94 屆奧斯卡「最佳國際電影」獎項的電影，導演巴沃分享申請奧斯卡填寫報名資料時，在國籍地區欄卻找不到「不丹」，也找不到本片使用的不丹當地語言「宗喀語」。巴沃補充：「所以投這部作品，是為了在國際舞台上製造一個空間給我的國家。」

申請完畢後，有不少電影專家提醒巴沃奧斯卡的運作方式非常不一樣，它其實就是國家間的競賽，各國政府都會出錢來宣傳，但不丹政府並沒有提供宣傳費，且其他國家一周的宣傳費就等於「不丹是教室」整部片預算。

巴沃坦言他們自己也不看好結果，也特別感謝各國的發行公司在知名度不高的時候，就選中他們的片，這部電影的成就是大家一起達成的。

雖然「不丹是教室」入圍了奧斯卡，但不丹人卻沒辦法在自己國家的電影院觀看。巴沃說，不丹目前沒有電影院，僅有放映廳，想觀賞「不丹是教室」需自己帶著電影去放映廳連接投影機。