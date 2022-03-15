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大S閃婚徐媽媽氣炸 韓媒爆親家母「不是省油燈」

噓！星聞 綜合報導
大S因為閃電再婚，和S媽關係一度陷入緊張，小S成了母女倆間的潤滑劑。(取材自黃春梅臉書)
大S因為閃電再婚，和S媽關係一度陷入緊張，小S成了母女倆間的潤滑劑。(取材自黃春梅臉書)

52歲韓團「酷龍」成員具俊曄8日無預警宣布與舊愛台灣女星大S徐熙媛）再婚，9日跨海追妻。豈料由於大S事前並未告知徐媽媽，因而傳出母女兩人關係陷入緊張，如今韓國媒體再爆料「具媽媽不是省油的燈」。

據「鏡週刊」報導，大S此次宣布再婚相當突然，甚至只透過視訊就點頭嫁人，讓徐媽媽相當生氣。媒體也模擬兩家人聚餐的情況，猜測餐桌上大家的語言溝通「很難精準且有效率傳達」；此外，韓媒近來更形容具媽媽「不是省油的燈」，不禁讓外界相當擔心兩家人未來相處的情形。

報導中更指出，雖然兩家人相處可能會面臨一些問題，但依照大S的個性，只要她想做的一定會達成，例如先前生小孩就是用命換來的，因此不論情況多艱辛，想必大S仍舊會拼命達成。

大S因為閃電再婚，和S媽關係一度陷入緊張，小S成了母女倆間的潤滑劑，但S媽曾向媒體抱怨，說小S總是和姊姊同一國，小S今解釋，和姊姊兩人都真的很愛媽媽，「我姊的事就是一件好事情啊，我姊和平離婚後，又離奇找到第二春，這有什麼好阻止她的，還是20年前的帥歐巴，我羨慕都來不及了，但我媽當然會覺得說，她才剛結束上一段，擔心她會不會太衝動，難免會有些情緒。」

大S 小S 徐熙媛

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