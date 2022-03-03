Ella不喜歡「這個人」 憂鬱症險上身

Ella主演的新電影「野夏天」將上映。（圖：群石國際提供）

台灣女星陳嘉樺（Ella）主演的新電影 「野夏天」即將推出，因為疫情而延宕，新作終於定檔。

Ella在新片詮釋記者，讓她內心有著許多始料未及糾結，演完至今，內心深處仍不時的閃過她的身影，Ella坦言：「因為劇中的角色吳又立會做的事情，與我的個性是非常的不同，我不喜歡這個人，但當演員的心要很大，學習包容的接受不一樣的性格與人物，當我深入理解這個角色後，反而更加的心疼，她是個需要被愛、關注與被肯定的女生，只是她沒想到，因為要追求被肯定與關注的同時，成就自己卻傷害了他人，內心真的很想給她個大大擁抱！」

Ella分享兩年前拍片的那段日子，有很長的時間都處於情緒糾結中，她老公都可以很明顯的感受到她的不開心，整個心情都被負面情緒包圍著，看見的世界都是黑白的，一度還懷疑憂鬱症上身，直到自己看了試片，回憶又再度湧上心頭，內心無奈的糾結看了狂飆淚，情緒才稍微得到釋懷。

Ella直說等待是值得的，粉絲將看到有別過往的她，看完試片後她又再度淚崩了！而「野夏天」由金馬導演 蘇哲賢執導，敘述記者貼身跟訪一群跑隊少年的心路歷程，劇情起伏轉折，充滿熱血與淚水，結局超展開，同時新作也入選第19屆美國奧克蘭 國際電影節。