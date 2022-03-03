我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

Ella不喜歡「這個人」 憂鬱症險上身

記者黃保慧／綜合報導
Ella主演的新電影「野夏天」將上映。（圖：群石國際提供）
Ella主演的新電影「野夏天」將上映。（圖：群石國際提供）

台灣女星陳嘉樺（Ella）主演的新電影「野夏天」即將推出，因為疫情而延宕，新作終於定檔。

Ella在新片詮釋記者，讓她內心有著許多始料未及糾結，演完至今，內心深處仍不時的閃過她的身影，Ella坦言：「因為劇中的角色吳又立會做的事情，與我的個性是非常的不同，我不喜歡這個人，但當演員的心要很大，學習包容的接受不一樣的性格與人物，當我深入理解這個角色後，反而更加的心疼，她是個需要被愛、關注與被肯定的女生，只是她沒想到，因為要追求被肯定與關注的同時，成就自己卻傷害了他人，內心真的很想給她個大大擁抱！」

Ella分享兩年前拍片的那段日子，有很長的時間都處於情緒糾結中，她老公都可以很明顯的感受到她的不開心，整個心情都被負面情緒包圍著，看見的世界都是黑白的，一度還懷疑憂鬱症上身，直到自己看了試片，回憶又再度湧上心頭，內心無奈的糾結看了狂飆淚，情緒才稍微得到釋懷。

Ella直說等待是值得的，粉絲將看到有別過往的她，看完試片後她又再度淚崩了！而「野夏天」由金馬導演蘇哲賢執導，敘述記者貼身跟訪一群跑隊少年的心路歷程，劇情起伏轉折，充滿熱血與淚水，結局超展開，同時新作也入選第19屆美國奧克蘭國際電影節。

電影 導演 奧克蘭

上一則

汪小菲新歡被發現戴「情侶款」鑽戒 網友批：宣示主權

下一則

章子怡挑戰衝浪猛摔 吐舌賣萌、筷子腿少女感十足

延伸閱讀

場邊人語／就地興建 還是他遷

場邊人語／就地興建 還是他遷
MLB／電影「魔球」留名…前運動家外野手 吉昂比過世

MLB／電影「魔球」留名…前運動家外野手 吉昂比過世
MLB／「魔球」主角原型 前運動家吉昂比 南加過世

MLB／「魔球」主角原型 前運動家吉昂比 南加過世
北加奧克蘭關停合併11校 學委嗆「明天就提訴訟」

北加奧克蘭關停合併11校 學委嗆「明天就提訴訟」

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
孫儷、鄧超結婚近12年。取材自微博

鄧超交纏女星大腿 親密畫面外流 網友全看傻

2022-02-25 21:35
王祖賢今年已經55歲。(取材自Instagram)

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

2022-02-26 23:22
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）

變性主持人反俄戰、指央視挺烏 遭官方開鍘

2022-03-02 02:29
沈月(右)和郎朗合影，立刻變身小迷妹。(取材自微博)

邱淑貞女兒沈月追星郎朗夫婦 合照吉娜…網讚：一樣美

2022-02-25 08:07

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭