林志玲代孕得子？ 網紅「點破貓膩」挨轟

林志玲、AKIRA結婚以來受到各界關心注目。 （圖：林志玲工作室提供）

台灣名模林志玲 在除夕當天宣布喜獲麟兒，各界驚喜之餘也對她送上無限祝福，不過也因為她從懷孕到生產全程保密，引發網紅「廣告小妹」暗指找代理孕母，此話一出廣告小妹反而遭到鄉民女神qn、陳沂接連指責隨意揣測。

噓！星聞報導，廣告小妹為了懷孕耗費苦心，她在發文時提到：「我知道47歲傳來喜訊很振奮人心，可是從醫學角度來說...唉，卵子可以提前凍，子宮的老化醫生難救。我只想點破一件事，論低調懷孕生子，林依晨也很低調。對比林依晨，你就會發現貓膩在哪裡。」之後她又轉發一篇文章，表達自己支持代理孕母，遭解讀是在暗指林志玲靠代孕。

鄉民女神qn對其說法不以為意，「你不可能，不代表別人辦不到。」質疑廣告小妹是眼紅林志玲懷孕生小孩，「好好給高齡懷孕的產婦祝福不困難啊！」而陳沂也跟進諷刺廣告小妹經常造謠，她提到只要凍好卵，在子宮健康的情況下，想生小孩隨時都可以。

美女律師李怡貞也發文直呼「妳可能是代孕，但沒關係啊，這總也還是生出來了啊，就算代孕也是好棒棒的啊！大家講代孕在幹嘛？」，接著更痛批「不是啊，對於美好的事物就是給予單純的祝福，有這麼難？大過年的是有欠你什麼？」