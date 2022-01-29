吳姍儒嫁了 吳宗憲：妳是最美新娘

吳姍儒俏皮遮住老公半張臉。（圖：容易文創提供）

台灣女星吳姍儒大婚，她一襲長達250公分的婚紗驚豔全場，而她為留給媒體訪問時間，貼心取消二進禮服，直接一套白紗穿到底，雖然老公王先生未陪同受訪，但她也公開多款兩人甜蜜婚紗照，照片中有兩人深情對望的畫面，也有俏皮可愛的一面，她不吝稱讚老公又高又帥，在曝光的婚紗照中老公也果然是高顏值，完全不輸藝人，證明吳姍儒並非老王賣瓜，也難怪吳宗憲對這位女婿如此滿意。

吳姍儒受訪時，是爸爸吳宗憲陪在她身邊，吳宗憲談及女兒出嫁，眼眶仍忍不住泛淚，他深情看著女兒說「妳是我這輩子看過最美的新娘」，讓吳姍儒也跟著鼻酸，場面溫馨。

吳姍儒穿著長達250公分的婚紗現身，艷壓全場，她笑說前一晚睡得很好，也因為一切已經打點妥當，所以一點都不緊張，吳宗憲坦言，養兒方知父母恩，聽到女兒拜別時提到的點點滴滴，仍忍不住濕了眼眶，他表示很滿意這女婿，「爸爸說過，生養教陪，我是賠錢的部分，哈哈開玩笑，是陪伴」，讓吳姍儒忍不住大翻白眼「你可以先去就座嗎？」

不過開玩笑歸開玩笑，吳姍儒仍對爸爸感性告白：「當然我也很謝謝他，在我很脆弱委屈的時候，或是我打給他哭著抱怨，他都會用最MAN的方式安慰我，說不要哭，爸爸永遠都在。」她說媽媽也捨不得她出嫁，大家哭成一片，她本人倒是非常淡定。