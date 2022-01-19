歌手安溥2年婚告吹 2歲兒扶養權歸她

張懸（右）難得和老公蘇柏維（左）同框，中為HTC Vive Originals總經理劉思銘。（本報資料照片）

以「寶貝」走紅的歌手安溥（張懸）日前開唱，她無預警在演唱會上宣布與老公離婚，據悉她當天下午辦了離婚手續，打算之後再去看身心科。

綜合媒體報導，張懸透過經紀公司表示，2歲兒的扶養權歸她。而安溥唱完演唱會後，面對自己單身的第一晚不是跑到酒吧，而是趕回家陪孩子入睡。一肩擔起監護權的她透露，自己與前夫離婚後，與孩子之間的相處溝通並不會特別引導，她表示：「但生活上的變動都有用孩子還能聽懂的話語去說明，孩子身邊親近的人都還在，大家看待的方式也都很開明溫和，而且孩子跟爸爸和親人都很親，所以以生活環境來說目前還算穩定。」+

安溥日前在全新巡演「曾經與你相遇─安溥Anpu」演唱會台北場上無預警宣布離婚！在唱到「外婆橋」這首歌前，安溥突然說：「我今天有很努力要專心唱歌，但有句話我趕快講一講，不然我怕我下半場唱歌會分心。我今天下午我完成了完成辦理離婚登記，我拿了新的身分證，現在是單身。」原本擔心歌迷會難過的安溥沒想到一講完，台下的大家竟然鼓掌叫好，讓安溥大為意外。

安溥更打趣說自己在上台前其實準備了各種版本的「離婚宣言」，她笑說：「有文學版跟生活版，還有準備官方跟周星馳 版。周星馳版本的就是六個字：莫再提莫再講、莫再提莫再講。」此話一出讓大家笑成一團。

安溥還說自己離婚後想做兩件事，一件是染頭髮、一件是想再婚後看心理諮商師。她提及：「我想了很久，我離婚的第一件事情，是染頭髮，我已經染了。然後我想試試在過完年後去看心理諮詢師，我想推銷這個觀念，在自己還在身心正常的狀態下，去檢視一下自己的身心靈健康。就像沒事去打皮秒，去做臉，每年給自己一兩個額度。」安溥說這也是她送給孩子的禮物，因為這樣才能作個身心健康的媽媽。

最後她感謝前夫：全華人 世界最了不起的男人就是我的前夫，跟我結婚是很勇敢的一件事，(對他)除了感激、還是感激，安溥跟蘇柏維2019年8月8日登記結婚，育有2歲兒。婚後她把重心放在家庭，她曾提到和老公無論是工作或者生活，節奏感非常接近，鮮少爭執。