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藝人官宣喜事最佳時間點 貼心實現約定 收穫最大值祝福

記者杜沛學／台北報導
胡宇威(右)和陳庭妮甜蜜宣布婚訊。取材自臉書
胡宇威(右)和陳庭妮甜蜜宣布婚訊。取材自臉書

胡宇威、陳庭妮「真愛」戀情藏8年，日前終於一口氣認愛又閃婚，還選在特別的「1314（一生一世）」發布甜蜜宣言，讓記者們都忍不住讚嘆：「好貼心！」其實近幾年藝人宣布喜訊的時間點，都是和記者有過「甜蜜約定」，貼心的他們選在記者們上班的時間，而不是半夜砸個「XX之槌」，更讓人衷心祝福這些有情人成眷屬。

隨著新聞媒體型態的轉變，記者的工作不再只是報紙、雜誌截稿前交稿就好，網路即時新聞的時代，大家都要搶在第一時間發出「快訊」。在即時新聞正要起飛時，2013年的一個半夜，吳奇隆、劉詩詩炸下甜蜜炸彈，緋聞傳了許久終於認愛，惹得記者措手不及，至此之後，採訪時若是嗅到這位藝人好事將近，記者們都會「提醒」一下：「中午宣布！」好在隆詩夫妻體諒了媒體們的辛苦，後來宣布婚訊確實選在了中午。

時至今日，網路即時新聞已然是記者工作的家常便飯，不僅記者要發稿，還有社群網站的小編也要隨時跟上新聞進度和網友互動。最近王力宏李靚蕾離婚鬧得不可開交，「蕾神」總是在半夜很有靈感，發表落落長的作文，而且這些內容都還很勁爆，記者要在短時間內速讀、消化理解，並且一邊開始敲鍵盤準備發稿。

做的事情雖然是日常工作，但是時間點實在讓人崩潰，那是正準備享受下班時光，或是準備上床就寢的時間啊！每次「蕾神」發文，都可見各大新聞媒體的小編們開始哀號：「不用睡了！」因為除了消化完李靚蕾的文章，還要隨時備戰王力宏可能反擊，這場離婚之戰，媒體也跟著繃緊神經。

不怪藝人半夜有靈感，因為可能有種種原因，讓他們選在那樣的時間發表宣言，但也更珍惜體諒媒體的貼心藝人。近幾年有印象的貼心甜蜜銀色夫妻，包括謝坤達與柯佳嬿、李國毅與老婆橘子（甘煖琳）、邱澤與許瑋甯，還有這幾天的胡宇威與陳庭妮、曾沛慈與音樂人Peter。

胡宇威前年3月為戲宣傳出席媒體餐敘，那時候剛過完農曆新年，而那年小年夜，曾之喬與辰亦儒宣布愛情長跑10年步入婚姻，被問到會不會也藏愛多年突然宣布結婚？胡宇威語帶玄機稱：「很難說喔，這也是一個驚喜不是嗎？」在場記者隨即提醒，宣布喜訊要在中午，如今證明他實現了這項約定，他和陳庭妮將婚訊設定在「13日下午1點48分」暗藏「一生一世吧」諧音，相當甜蜜。

有趣的是，胡宇威宣布婚訊沒幾天，剛和他合作完新戲「親愛的亞當」的曾沛慈也宣布結婚，同樣是在宜人的下午。曾沛慈的感情生活尋尋覓覓，曾透露有多段感情都遇到渣男，如今終於覓得良緣，也很替她感到開心。

剛當爸的李國毅，和老婆橘子也是愛情長跑多年，過去礙於偶像身分，都不公開戀情，直到被拍到約會鐵證，才終於認愛，被關心婚期，他出席記者會主動表示：「我不會在半夜官宣的。」果然他在去年5月5日正中午宣布婚訊，10月女兒誕生，他才透露其實早已在前一年就結婚，否認「先有後婚」傳言。

謝坤達與柯佳嬿也是談了5年戀愛後結婚，婚前謝坤達出席活動，也被記者提醒：「中午12點是最好的（宣布）時間。」當時他還打趣笑稱，也會「教育」一下柯佳嬿，果然宣布婚訊那一天，就選在正中午12點發布，還高喊：「各位觀眾，就是今天！」而登記的日子，正好是求婚滿一周年。

去年底最閃的紅色炸彈，莫過於邱澤與許瑋甯了，兩人合作「當男人戀愛時」假戲真做，緋聞傳沒幾個月，就突然宣布婚訊，用同一張環抱照片、同樣的文字，官宣：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了。」選擇的時間點是在上午11點，也接近中午，兩人出道以來的戀情都相當受矚目，早已被「提醒」最佳官宣時間多次。

記者的工作一直都是隨時備戰，但當然也需要下班時間，結婚、生子之類的喜事，愈多人歡歡喜喜的祝福，愈能獲得滿滿的幸福感，藝人能選在最好的時間點公布，雖然只是小小的舉動，但對記者來說已是大大的貼心，更能讓大家都在最佳時間點同賀喜事，何樂而不為。

邱澤(左)和許瑋甯假戲真做閃婚。取材自臉書
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李國毅(右)與「橘子」甘煖琳愛情長跑步入婚姻。取材自臉書
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曾沛慈(右)宣布嫁給圈外音樂人老公Peter。圖／亞神音樂提供
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謝坤達(右)、柯佳嬿戀愛5年後結婚 。聯合報系資料照片
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李靚蕾 王力宏 邱澤

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