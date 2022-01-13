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李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」

李靚蕾曝離婚協議 轟王力宏律師：不知事實就收錢寫信

記者黃保慧／即時報導
李靚蕾（左）與王力宏婚變風波不消停。 (圖:宏聲音樂提供)
李靚蕾（左）與王力宏婚變風波不消停。 (圖:宏聲音樂提供)

力宏和李靚蕾婚變的「蕾宏之戰」越演越烈，李靚蕾近日再度爆料王力宏未經許可試圖帶3名男子硬闖家門，今天則貼出王購買網軍的證據，李靚蕾受訪時也質疑王力宏律師今早發出的聲明：「是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信…」

王力宏今天早上透過律師發出聲明，表示律師建議他在沒有其他成人陪同下不可與李靚蕾相處，因為李靚蕾已將這場離婚變成充滿虛構、惡意的抹黑，他現在僅希望在沒有任何干擾的情況下，全心專注於努力地與他的小孩相處。

對此李靚蕾說：「我們雙方簽署的離婚協議中載明：雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與三個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。」

她也反問，「請問『本所』（王力宏律師）也有建議王先生違反我們協議中的約定，擅自帶未經同意的人來探視，甚至隱藏一位我素未謀面，你也從未提及， 刻意隱藏的男子出現嗎？請問『本所』是否也建議王先生無視我明確表達他的行為和要求讓我感到被威脅和有安全顧慮，依然可以強勢的未經同意的情況下，帶著三名男子企圖侵入民宅，造成孩子們的驚嚇？請問『本所』是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信…」

李靚蕾 王力宏

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