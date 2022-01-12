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被爆拒絕黑人夫婦陪王力宏回家 李靚蕾還原真相

記者林士傑／即時報導
王力宏(左)和李靚蕾互相撕破臉。（取材自微博）
王力宏(左)和李靚蕾互相撕破臉。（取材自微博）

李靚蕾王力宏婚變越演越烈，近日傳王力宏想找陳建州（黑人）、范瑋琪（范范）夫婦協助，一同返家探視小孩，稍早李靚蕾否認此項傳聞，表示：「力宏從來沒有直接跟我（或是透過美國調解師）提出黑人，范范，或律師陪同看小孩的要求，只有在探視當天的凌晨12點30分透過美國調解師傳達希望帶兩位男性工作人員前來，我當時覺得我一個女生面對他們這麼多男生，有安全顧慮所以拒絕了。」

不過李靚蕾透露黑人的確有受到王力宏請託，「黑人打來關心我們之間的狀況，表達力宏跟他說他即將要出關回家，私下詢問他是否能陪同（從未提及范范或律師），所以黑人想私下先詢問我意見。」但她認為在事件爆發之前和黑人私下並沒有太多交集，加上身材較為高大，回應：「跟我們孩子也從未見過面，如果突然來我們家觀看我們相處，我覺得孩子會不自在，而且我們從未在孩子面前有過任何的衝突，相信我們那天都能扮演好孩子的爸爸媽媽。」

她覺得若是王力宏有所顧慮，雙方可以討論邀請小孩常見面的好友家庭到家裡玩，這樣比較自然，畢竟第三方應是雙方和孩子都能感到自在的人選。

至於報警的狀況？李靚蕾表示當天只有透過電話報警，畢竟當下要優先照護3個孩子和安撫他們的心情，加上自己不敢隨意開門外出。「當時警察說如果發生什麼狀況他們可以再提供協助，正式的文件可以這週有空再去辦理就好。」

黑人 李靚蕾 王力宏

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