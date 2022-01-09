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前夫稱難見兒 「理科太太」友怒：你割痔瘡也太太付錢

記者林怡秀／綜合報導
理科太太澄清自己其實並非美國籍，也沒有綠卡。(取材自Instagram)
理科太太澄清自己其實並非美國籍，也沒有綠卡。(取材自Instagram)

曾旅美的台灣知名YouTuber「理科太太」（陳映彤）和前夫「理科先生」（John）已在上月結束5年婚姻，而John昨在Instagram發文，透露赴台後被告知每周只能見兒子一到兩次，兒子不願意回媽媽家，他只好用哄騙的方式，並向網友求助該怎麼處理這樣的狀況，不過下面有位網友自稱是兩人共同好友，指結婚以來從婚戒、婚禮、生產到坐月子等各種費用，都由女方一人負擔，更扯的是，就連John來台做外痣手術，費用也是女方出，求證該名網友的身分，理科太太經紀人證實，這確實是理科太太從小到大的好友。

理科太太好友心疼表示，這幾年來看著理科太太為了John，為了健全的家庭，陪John到各大醫院治療，「或許這段婚姻在外人眼裡不算久，但這幾年來她對你的照護，我們旁人看在眼裡只有滿滿的欽佩。」而反觀John，「結婚以來從婚戒、婚禮、生產、坐月子到後來的生活費、教育費用、2020來台灣的外痣手術，都是由女方出。」友人並爆料John去年並沒有返台三次，「這段時間你的缺席，你寫信要求女方支付機票和住宿及所有生活費才願意回來（這是你信中所謂的公平）。」

John在Instagram透露自己和兒子見面的次數被限制。(取材自Instag...
John在Instagram透露自己和兒子見面的次數被限制。(取材自Instagram)

友人還進一步透露，指是John先提出法院離婚，甚至連打離婚訴訟，律師費用也全要女方買單，「並不是每個人都要接受你長期的精神暴力和不斷負面情緒扭曲事實。Evelyn（理科太太）一路以來承受的夠多了，她一向都不善抱怨或表達自己的情緒，並不代表她能再概括承受。既然都已經簽字離婚，你就放過她吧！」

友人爆料John來台費用全由女方支付，連開外痣手術也不例外。(取材自Instag...
友人爆料John來台費用全由女方支付，連開外痣手術也不例外。(取材自Instagram)

對於友人爆料，理科太太透過經紀人表示，這些家務事她跟John應該要私下討論，她不多做回應，會先跟John好好談談，經紀人則說，關於小孩的探視，「John跟Evelyn都在調解庭中溝通過了，John當時完全同意，但出調解庭後 ，Evelyn也因為John赴台時間短，所以小孩有機會會面，都會讓他跟爸爸一起。聖誕節也是跟爸爸過夜。」

另有網友留言質疑理科太太當初願意和John結婚，也是為了拿到綠卡，以便在美國工作，經紀人對此澄清，其實理科太太並沒有綠卡，也沒有美國國籍，維基百科上寫她是中華民國和美國雙重國籍的資訊是錯的，她只有中華民國的國籍，理科太太會和Jonn結婚單純是因為愛上他，並非網友所想的是為了綠卡。

綠卡 中華民國 聖誕節

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