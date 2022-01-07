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烏龍？20歌手給林宥嘉簽名CD 遭網拍

記者王郁惠／綜合報導
20名歌手送給林宥嘉的簽名CD，竟遭PO網賤賣。（取材自Instagram）
20名歌手送給林宥嘉的簽名CD，竟遭PO網賤賣。（取材自Instagram）

日前網路拍賣競價驚見20位歌手簽名CD被拍賣，且大多都是「署名給林宥嘉」的，還有歌手寫上要對林宥嘉說的私密又感謝的真心話，遭賣家百元起標，供人喊價，讓不少網友看了超尷尬。

該拍賣網友賣場物品包含筆電、電腦充電器等，還有二手簽名CD或早期歌手的錄音帶，尷尬的是，點開這些拍賣CD照片，驚見包括吳青峰、盧廣仲、畢書盡、品冠等歌手的簽名CD，上頭幾乎都是署名給林宥嘉的；連同門的閻奕格、Karencici等也在其中，或是林宥嘉擔任歌唱節目導師時，從節目出身的李佳歡跟許莉潔發片，在上頭寫下對期間被林宥嘉鼓勵的感動文也全都露，報導一出，該買家立馬陸續下架產品。

林宥嘉看到新聞後非常驚訝，透過華研國際表示，他上月搬了家，在整理東西時，還特別把有署名的CD都仔細挑出來，「而這些CD都應該是要一起來到新家的，但目前還有很多箱子沒打開，所以沒發現這些CD不在家中。」

林宥嘉第一時間聯繫搬家公司，搬家公司對此烏龍事件表示非常抱歉，不確定是過程中哪個環節出了錯，才意外流入清運業者處，又被轉賣到網拍業者手上，搬家公司自責之餘，也盡力救回這批CD，已歸還給林宥嘉。

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