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兩度想放棄電影工作 李安：健康出問題

記者李姿瑩／綜合報導
李安分享拍電影的心路歷程。（圖：TVBS提供）
李安分享拍電影的心路歷程。（圖：TVBS提供）

台灣導演李安日前上「TVBS大師講堂」開講，分享30年心路歷程，除了接受主持人夏嘉璐專訪，同時首次開放相關科系學生參與講座與提問。

面對學生們五花八門的問題，李安有問必答，像是有電影科系的學生問到，這麼多年下來，是什麼樣的信念支持他持續拍電影？李安竟自曝曾有兩個時間點想要放棄電影工作，第一次是拍完「推手」，第二次則是在「臥虎藏龍」拍攝結束之後，因為健康出問題，想說就此收手，怎知休息三個月後又心癢難耐，他妙喻：「就跟女人生孩子一樣，過一段時間，痛忘記了就又繼續(拍電影)。」

為了追求視覺效果，越來越多電影會利用科技動畫呈現，李安自己的作品在科技軟硬體的運用上也不斷追求突破，試圖帶給觀眾翻新的觀影體驗。李安認為，電影本身就是虛擬的成品，目前「除非是「阿凡達」、「超級英雄」這種片型，否則若將電影中的場景全以虛擬科技呈現，大眾的感知還是不太能接受」。不過他也說，這樣的情況將來都會改變：「我是用科技來實現要傳達給大家的夢想(電影)，我真的不服氣外界說什麼『有科技就是沒有藝術』，科技應該是為藝術服務的，就看是怎麼運用它。」

不過李安也自嘲，他雖然拍過許多部特效電影，但其實是個Low Tech(意指科技知識含量低)的人，使用iPhone卻只知道打電話，其他功能都不懂，能夠在電影中運用科技是因為尊重專業，「請那些懂科技的人，告訴他們我想要什麼，讓他們幫忙研發出來」。

連續擔任金馬獎執委會主席四年的李安，今年風光卸任交棒，被問到台灣電影輔導金政策時，李安舉自己為例，表示當初如果沒有這筆錢，就不會有「推手」和「喜宴」：「非商業性(電影)是需要輔導的，但商業性的就該讓市場去take care(負責)。」此外，李安更以南韓與法國的電影產業為例，認為「政府應該為商業性電影開活路，不論是硬體、從業人員培訓還是工作環境，要把它當成一個工業去做操作，如此一來，藝術片也能跟著好起來，好的產業環境應該是商業與藝術性的電影並存」。

電影 導演 南韓

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