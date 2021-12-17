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與李安聊斷背山 蔡明亮：聊到滿屋夕陽

記者陳建嘉／綜合報導
蔡明亮(右)與李安相識多年。（取材自臉書）
蔡明亮(右)與李安相識多年。（取材自臉書）

導演李安自從卸任金馬獎主席之後，先待在台灣與朋友敘舊，近日才準備返美，聽聞好友蔡明亮造訪金馬辦公室推銷咖啡，李安還臨時現身與他敘舊，蔡明亮事後受訪時，坦言又驚又喜，「我是第一次去金馬獎辦公室，能見到李安導演很開心，但我們沒有聊關於卸任主席的事，這段時間他真的辛苦了」。

蔡明亮提到每回與李安見面，都會送對方自己泡的咖啡，給他與他的助理李良山當作禮物，也很高興他們喜歡，只是可惜這次在辦公室見面，沒能多聊，再加上李安導演這次行程緊湊，希望下次很快就見面。

蔡明亮也在臉書回憶起去年金馬獎結束後，李安導演上山造訪，當時蔡明亮播放他最愛的CD之一，也是蔡明亮最愛的李安電影「斷背山」（Brokeback Mountain）原聲帶，當時聊了近4小時，聊到整間屋子都是夕陽。

雖然今年蔡明亮未能出席金馬，也沒與他約，卻能到他的辦公室煮咖啡給他喝，「我們幾乎一兩年才見一次面，覺得特別珍惜」，事後受訪時，也提及他真的很喜愛「斷背山」，「雖然細節已不復記憶，但還存留著當時看過的感動，當中有非常含蓄但深厚的情感」。

導演 咖啡 電影

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