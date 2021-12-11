我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

許瑋甯閃婚邱澤 前男友阮經天：祝福祝福

娛樂新聞組／綜合報導
阮經天簡單回應「祝福祝福」，為前女友許瑋甯祝賀。（取材自微博）
阮經天簡單回應「祝福祝福」，為前女友許瑋甯祝賀。（取材自微博）

台灣女星許瑋甯日前宣布和邱澤結婚，回顧過往許瑋甯情史顯示出她的個性，許瑋甯與阮經天情牽8年，從2007年許瑋甯和阮經天兩人在墾丁被拍到互抹防曬油，戀情因此曝光。許瑋甯陪著阮經天歷經金馬稱帝的風光，也因金馬50提早離席未參與歷屆帝后大合照，被轟到臭頭的低潮，更一度論及婚嫁，但最終仍未開花結果。

阮經天透過經紀人小八，簡單回應「祝福祝福」，為前女友祝賀。

邱澤、許瑋甯曾合作電影「當男人戀愛時」，在電影上映後，曾傳出因戲生情，不過兩人沒有正面回應，問及在片中飾演「大姐頭」的鍾欣凌，她說自己聽到喜訊的當下，剎那尖叫「怎麼可能？」「因為他們直接跳過疑似交往、被偷拍，直接宣布結婚了，我覺得真的是太給力了，怎麼可以那麼浪漫？真的是迅雷不及掩耳！」

其他圈內好友也紛紛送上祝福。證婚人藍心湄幫忙保密多時，她忍不住鬆了一口氣說：「非常替他們開心！」楊丞琳、周興哲、茄子蛋等藝人皆是一片賀喜聲。

藍心湄大讚這對璧人是「老天爺賜的好姻緣」，還要他們趕緊生孩子。（取材自微博）
藍心湄大讚這對璧人是「老天爺賜的好姻緣」，還要他們趕緊生孩子。（取材自微博）

藍心湄和邱澤因合演「原來一家人」結識，她鼓勵邱澤勇敢追愛，如今促成好事，她大力稱讚這對璧人是「老天爺賜的好姻緣」，催促他們「快點讓媽媽抱孫，生到不能生為止」，也叮囑他們要辦婚宴，已經準備好要送上大紅包。

許瑋甯 邱澤 電影

上一則

53歲張敏驚爆秘婚 導演老公小她10歲

下一則

林心如演完「華燈」得酒店職業病 超愛喊「歡迎光臨」

延伸閱讀

阿嬌親吐閃婚賴弘國原因 離婚後最不捨這2人

阿嬌親吐閃婚賴弘國原因 離婚後最不捨這2人
許瑋甯閃婚邱澤 交往8年前男友阮經天大器回應

許瑋甯閃婚邱澤 交往8年前男友阮經天大器回應
世界整點快訊／八聲槍響 女子中彈 重傷自駕就醫

世界整點快訊／八聲槍響 女子中彈 重傷自駕就醫
情史都精采 許瑋甯遭劈腿 邱澤女友換不停

情史都精采 許瑋甯遭劈腿 邱澤女友換不停

熱門新聞

劉德華都已經60歲，但凍齡有術。(取材自微博)

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

2021-12-05 02:30
林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）

林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

2021-12-03 02:26
很多人不知道，朱茵在1999年曾接演三級片「強姦2：制服的誘惑」。（取材自微博）

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

2021-12-04 02:30
邵美琪氣色很好，身材跟從前比沒有太大變化。（取材自微博）

隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發

2021-12-06 02:30
大S透過臉書表示「大S本人沒有開任何抖音帳號」。（取材自微博）

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

2021-12-08 19:42
香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海。（圖／取自新浪微博）

香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

2021-12-09 14:26

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效