許瑋甯閃婚邱澤 前男友阮經天：祝福祝福

阮經天簡單回應「祝福祝福」，為前女友許瑋甯祝賀。（取材自微博）

台灣女星許瑋甯 日前宣布和邱澤 結婚，回顧過往許瑋甯情史顯示出她的個性，許瑋甯與阮經天情牽8年，從2007年許瑋甯和阮經天兩人在墾丁被拍到互抹防曬油，戀情因此曝光。許瑋甯陪著阮經天歷經金馬稱帝的風光，也因金馬50提早離席未參與歷屆帝后大合照，被轟到臭頭的低潮，更一度論及婚嫁，但最終仍未開花結果。

阮經天透過經紀人小八，簡單回應「祝福祝福」，為前女友祝賀。

邱澤、許瑋甯曾合作電影 「當男人戀愛時」，在電影上映後，曾傳出因戲生情，不過兩人沒有正面回應，問及在片中飾演「大姐頭」的鍾欣凌，她說自己聽到喜訊的當下，剎那尖叫「怎麼可能？」「因為他們直接跳過疑似交往、被偷拍，直接宣布結婚了，我覺得真的是太給力了，怎麼可以那麼浪漫？真的是迅雷不及掩耳！」

其他圈內好友也紛紛送上祝福。證婚人藍心湄幫忙保密多時，她忍不住鬆了一口氣說：「非常替他們開心！」楊丞琳、周興哲、茄子蛋等藝人皆是一片賀喜聲。

藍心湄大讚這對璧人是「老天爺賜的好姻緣」，還要他們趕緊生孩子。（取材自微博）

藍心湄和邱澤因合演「原來一家人」結識，她鼓勵邱澤勇敢追愛，如今促成好事，她大力稱讚這對璧人是「老天爺賜的好姻緣」，催促他們「快點讓媽媽抱孫，生到不能生為止」，也叮囑他們要辦婚宴，已經準備好要送上大紅包。