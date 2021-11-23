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張清芳金馬獎典禮要唱「最愛」 62歲林鉅角逐新人獎

記者蘇詠智／綜合報導
張清芳將在本屆金馬獎頒獎典禮上演出。（圖：金馬執委會提供）
張清芳將在本屆金馬獎頒獎典禮上演出。（圖：金馬執委會提供）

第58屆金馬獎27日晚盛大舉行，已有六年沒公開演出的「流行樂壇東方不敗」張清芳，將重新演繹經典電影歌曲「最愛」，不但態度慎重到進錄音室練唱，亦成為典禮上最受期待的表演段落。

張清芳演唱「最愛」，將獻給把電影當作此生摯愛的幕前幕後影人，此曲曾在第23屆金馬獎入圍最佳電影插曲，最後雖不敵「唐山過台灣」，卻仍傳唱至今。典禮節目總監陳鎮川腦中第一個想到的人選就是張清芳，她也坦言：「雖不是電影人，但我非常愛電影，能在金馬獎典禮上為所有電影人演唱，覺得很榮耀。」

林鉅入圍金馬獎新演員，直呼拍片前對演戲沒有自信。（記者王聰賢／攝影）
林鉅入圍金馬獎新演員，直呼拍片前對演戲沒有自信。（記者王聰賢／攝影）

本屆金馬獎寫下紀錄，62歲的林鉅成為史上最年長新演員入圍者，笑言參與「兜兜風」是被導演詹凱迪一再力邀才決定嘗試，雖然年輕時客串過侯孝賢「尼羅河女兒」、「戀戀風塵」等片，但「兜兜風」卻是主角的戲分，讓對表演沒自信的他猶豫很久，殺青之後聽到詹凱迪片子剪得很辛苦還自責：「X的，一定是我搞砸了。」

為什麼這麼怕？林鉅解釋：「演戲真的很難，就像巫師被上身，要給出全部的自己。」他的本業是藝術創作，也當餐酒館老闆，就算靠演技提名金馬獎，仍認為畫畫才是主業，未來仍希望在主業上發展。「兜兜風」裡演他兒子的黃劭揚，第50屆金馬獎就入圍過最佳新演員，被問到對「學弟」有啥建議，妙答：「他演戲時我還沒出生」。

幾部入圍片也開始在台上映，角逐最佳導演等獎的「青春弒戀」成為新片票房冠軍，陳庭妮、林柏宏、李沐分赴各地戲院和觀眾見面，充分感受熱情。預定聖誕上映的「不想一個人」則釋出范少勳與莫允雯、溫貞菱與納豆床戲火辣片段，莫允雯和溫貞菱都獻出從影以來最大尺度，已引起熱烈討論。

電影 入圍 導演

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