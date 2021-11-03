曾之喬養生保健不馬虎 朋友驚呼像「藥頭」

曾之喬從小就瘋保養，永遠把自己弄得美美的 。（記者李政龍／攝影）

台灣 女星曾之喬日前出席保健食品代言活動，她直言自己19歲就開始保養，是寧願提早也不願後悔的「回頭是岸」型，不過，她也因過度保養，擔心哪裡沒補到，而買了一堆保健食品，打開包包一堆藥丸，還因此嚇到朋友驚呼：「你是『藥頭』啊！」。

因保養得早，曾之喬底子打得好，偶爾其他女演員握到她的手，還會因熱熱的，驚訝道「哇！好man喔！」形容她的手不太像女生長期手腳冰冷；而平常曾之喬固定補充葉黃素、膠原蛋白，之前因拍電視劇「無神之地不下雨」，過程中不斷地淋雨，她也因身體「太濕」，透過「泡腳」去寒、保暖，每隔一段時間就會找中西醫、營養師，配合每周至少運動一次，維持亮麗外表與體態。

她說，不管哪一種保養方式，「當你覺得舒服時，就表示應該是有效的，美麗養生不是一天、兩天，三個月、半年，是一輩子」，對於吃進肚的保健食品，曾之喬十分謹慎，她說，過去也會有親友送來補品，但若沒搞清楚來歷，她一顆也不會吃進肚，即使對方極力推薦，她也是左耳進右耳出，絕對不能拿身體開玩笑，「吃的保養品又不是仙丹，那種吃了就會瘦、臉會發亮，到底是什麼啊，太可怕了吧」。