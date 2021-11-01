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分享奇妙巧合 黃子佼：小鬼彷彿沒離開

記者李姿瑩／綜合報導
竇智孔(左)、柯有倫與小鬼隔空對唱「扛得住」。（圖：TVBS提供）
竇智孔(左)、柯有倫與小鬼隔空對唱「扛得住」。（圖：TVBS提供）

台灣男星竇智孔、柯有倫日前上「#T-POP我們聽大的!!」，錄製懷念「小鬼黃鴻升」特集。黃子佼跟他們分享，自己發生過一次奇妙巧合，冥冥之中彷彿小鬼還在身邊，從未離開過好朋友們。

黃子佼人生中第一次登上潮流雜誌，就是跟小鬼一起。先前小鬼舉辦畫展，黃子佼約了老婆孟耿如前往參觀，當時沒想到這會是小鬼人生中最後一次作品展。今年黃子佼夫妻倆上山掃墓，原本是為了孟耿如過世的弟弟，得知小鬼就長眠在旁邊，他們也順道過去說說話，一看日期才驚覺，一年前的同一天，就是夫妻倆相約去看小鬼畫展的日子。

柯有倫一提到黃鴻升就想到「胸前的刺青」，邊說邊秀出自己臂上的刺青，笑說：「他不是學我喔！因為我也有刺我爸爸在手臂上。」他原本不知道小鬼有刺青，直到有天小鬼脫了上衣，柯有倫才驚訝的說：「你跑去刺青，你這個壞孩子。」

而竇智孔則是因為錄影跟小鬼變成好麻吉，當時他們一起出外景，因為露營車數量不夠，竇智孔跟小鬼睡一台。小鬼搬完行李後把門一關，直接脫光衣服兼報備：「那我去洗澡囉！」當時竇智孔跟小鬼完全不熟，看著他全裸有些錯愕，後來才知道原來小鬼在家也習慣這樣放鬆自己。

他們聊起小鬼笑聲不斷，柯有倫跟竇智孔在節目中也演唱三人合唱的歌曲「扛得住」，感嘆：「兄弟一起進錄音室，跟以前錄音嚴肅的氣氛完全不一樣。」這才體會到原來錄音可以這麼開心。

黃鴻升 畫展 台灣

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