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拍戲坐太久 77歲王滿嬌痛到無法站立

記者陳慧貞／綜合報導
王滿嬌在「顧巢•抾箬仔」中盼兒子回家。（圖：公視台語台提供）
王滿嬌在「顧巢•抾箬仔」中盼兒子回家。（圖：公視台語台提供）

77歲台灣資深女演員王滿嬌近期演出公視台語台「顧巢‧抾箬仔」，劇中詮釋傳統媽媽盼兒返鄉心情，演來絲絲入扣，提到一幕醫院復健戲，她坦言日前才因罹患「梨狀肌症候群」，雙腿一度痛到無法站立，吃藥打針都不見好，大嘆「好痛苦」。

王滿嬌近年來活躍於台劇，演了不少阿嬤角色，素來也有「國民阿嬤」封號，日前她在臉書披露自己因拍戲期間坐太久的大理石椅，傷及大腿肌肉，導致連續兩天無法入睡、站立，腿部「痠疼麻」痛苦不堪，就醫後才知得了「梨狀肌症候群」，事後她表示該症狀是長期坐姿不正確所致，嚴重時，「一陣一陣地痛，拍戲時不覺得，休息後才這樣，還好沒傷到腰椎，現在好多了，筋骨的毛病就是這樣，好得慢。」

王滿嬌日前出席新戲首映會。（記者李政龍／攝影）
王滿嬌日前出席新戲首映會。（記者李政龍／攝影）

王滿嬌18歲時曾參加中國小姐選美，隔年拍導演李行執導的電影「兩相好」入行，入行超過半世紀，七、八年前，曾因用藥不正確（吃藥不配開水），藥錠沾黏血管破裂，她說：「那時候都發病危通知，扎了超過400針、吐了一個禮拜的血」，回憶往事，她語氣雲淡風輕，但經歷「重生」，更重視身體健康的可貴。

她熱愛攝影、愛旅遊，70歲前就已跑過60個國家，王滿嬌說，有機會就要多走動，不要動不動唉聲嘆氣，更自豪這年紀連「三高」都沒有，「人啊，不管是誰都一定要有工作，過程有辛勞有痛苦，但有工作就有精神、有活的價值，接戲就不要挑，人家想找你，就是你有利用價值」，在生活中找樂趣，永遠樂觀面對工作，是她的養生秘訣。

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