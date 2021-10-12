俗女2風光下檔 5金句惹粉噴淚

「嘉玲」謝盈萱的假孕肚，逼真到連妊娠紋都有，令網友嘖嘖稱奇。（圖：華視、CATCHPLAY提供）

台灣 夯劇「俗女養成記2」10日播出大結局，劇組導演 演員齊聚兌現收視承諾，大開制服趴，暢聊拍攝幕後秘辛。

該劇以喜劇手法探討女性成長、中老年婚姻危機、同性議題，其中5大金句、3大效應，戳中網友內心感動噴淚，提到是否拍第三季、電影 版？導演嚴藝文埋伏筆，表示：「『俗女2』播畢，我不知這是暫時還是永遠，再想想吧。」給予粉絲無限期待。

「俗女2」金句滿滿引網友共鳴，陳嘉玲（謝盈萱飾）「你只要有一絲一毫的猶豫、懷疑，就不要答應」、「也許我們從來都沒有長大，只是學會了怎麼扮演一個大人」道盡年屆40歲女人心聲。嘉玲生產時，媽媽（于子育飾）：「你現在做媽媽了，要像個大人一樣」催淚指數破表，嘉玲爸（陳竹昇飾）：「發現什麼都沒做就老了」中老年人感嘆時間飛逝心境表露無遺，蔡永森（藍葦華飾）告白：「房子是妳的，我也是（妳的）」直接晉升超級暖男。

在完結篇映後直播中，導演、演員分享拍攝心得，嘉玲生產戲超寫實，假孕肚的畫面逼真到連妊娠紋都有，令網友嘖嘖稱奇，于子育笑說，畫面中的嬰兒真實剛出生，連親生媽媽都還沒抱到，就讓嘉玲母女先看到，導演嚴藝文也笑稱，接生醫師也是真的醫生，一句「還好不像隔壁老王」，則是醫生碰到比較熟的產婦、為緩和產房氣氛的玩笑話。

「俗女2」卡司陣容堅強，除了旺福樂團首尾集現身外，李國毅、鍾欣凌、洪都拉斯、施名帥、朱芷瑩等客串演出，都深為「俗女」劇情、拍攝氛圍著迷，天心飾演的表姐洪育萱是最大亮點，她笑說：「為什麼沒早來演！」謝盈萱、楊麗音提到演「俗女」效應，也說走到哪都被叫「阿玲」、「阿嬤」，連在台南拍攝時的數個場景，也成詢問度極高的熱門觀光景點。

「俗女2」風光下檔，導演嚴藝文自封「乾媽」，寫了一封「給陳嘉玲的信」，內容溫馨，網友則不斷敲碗第三季或電影版，她坦言：「之前太累了，這時讓我們留個伏筆吧，或許哪天忽然有感而發，也說不定」，在此之前，她倒是有想法，帶「陳家人」做旅遊實境節目應該還不錯。