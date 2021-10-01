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Janet走金鐘紅毯 最怕緊張噴奶

記者楊起鳳╱綜合報導
Janet入圍金鐘獎，走紅毯不怕露，只怕到時會因為緊張而噴奶。(圖：晴天影像提供)
Janet入圍金鐘獎，走紅毯不怕露，只怕到時會因為緊張而噴奶。(圖：晴天影像提供)

「戒指流浪記」入圍本屆金鐘獎迷你劇集、編劇、女主角、女配角四項大獎。監製葉天倫和Janet謝怡芬分享入圍心情。

提名迷你劇集女配角的Janet透露，已準備好金鐘紅毯戰袍，笑稱目前仍在哺乳期，因為脹奶，隨時可從B到F罩杯，不怕露只怕到時因為緊張會噴奶。

葉天倫在美國因看到Janet當年20歲在美國拍的一組宣傳照，執導「雙城故事」時就請她客串演出，「戒指流浪記」中則找她演神秘DJ，戲中是控制狂，她笑喊：「現實生活中，老公才是控制狂，我是一個要控制他的控制狂。」而她戲裡，與黃尚禾相愛相殺，爭吵戲激烈到互噴口水到對方臉上，但演恩愛戲時，也讓她有害羞感。

談到走紅毯最擔心的事？Janet自曝因剛生完二胎，還處於餵奶階段，擔心紅毯走到一半，或是開始揭曉獎項時，太興奮或緊張就噴奶，因此要抓準擠奶時間，她更形容自己的罩杯從B脹奶到F，每小時都升一級。

Janet的閨密林依晨日前宣布懷孕喜訊，Janet非常替林依晨開心，並與對方分享媽媽經，提醒懷孕細節，還說若林依晨生男娃，要把早已打包好的兒子衣服，統統寄給她。

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