吳姍儒證實「要結婚了」未來老公是室內設計師

Sandy（左）和爸爸吳宗憲證實婚訊。(記者林怡秀／攝影)

吳姍儒(Sandy)傳出明年完成終身大事，她在爸爸吳宗憲陪同下，開心宣告「1月29日我要結婚了」，不過她坦言爸爸是透過媒體才知道她要結婚，「我心想我完蛋了，長達5小時跟爸爸吃生日飯，安撫他情緒。」

吳宗憲則打趣說，Sandy是不爽被妹妹結婚超車，「她是報復性結婚啦」，吳宗憲昨天生日，他自嘲「我竟然生日當天才知道自己女兒要結婚，真的是晴天霹靂，記者昨天問我女兒是不是要結婚，我還回你有毛病，我女兒明明才剛結完，結果對方說是Sandy，我跟你們一樣，都是最後才知道，真的是招誰惹誰。」

Sandy表示男友已求婚一段時間，「求完婚沒多久就疫情 爆發，想說不會這麼快婚禮，就先放著，後來疫情稍微趨緩，才把婚期定下來。」她強調沒有雙喜臨門，而求婚地點選在屋頂上，當天下了一場雨，氣氛浪漫，只有親近的姊妹們參加，「爸爸知道有求婚，但他覺得應該沒那麼快。」

Sandy也介紹未來老公是室內設計師，「選在1/29小年夜，是怕驚動到大家，另外我絕對沒有要退出演藝圈，我很有事業心，工作 對我來說很重要，行程已經排到明年了。」她最欣賞對方孝順，話不多，長得高也很重要，兩人將在擇日登記。