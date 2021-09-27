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吳姍儒傳明年嫁人 要老爸吳宗憲練強心臟

記者林怡秀／綜合報導
吳宗憲(右)才剛嫁掉二女兒，如今大女兒Sandy傳出明年也將出閣。（取材自臉書）
吳宗憲(右)才剛嫁掉二女兒，如今大女兒Sandy傳出明年也將出閣。（取材自臉書）

台灣藝人吳宗憲日前才送二女兒（Vivian）出嫁，又傳出大女兒吳姍儒（Sandy）明年初也要嫁人，婚期地點都已經確定，就在明年的1月29日於文華東方舉辦婚禮，吳宗憲向來有問必答，但對自家女兒喜事卻默不作聲，而Sandy經紀人也沒否認喜訊，只說進棚錄影時會統一說明，看來吳宗憲打算要把發言權交給女兒。

吳宗憲二女兒Vivian日前和朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）在萬豪酒店低調舉行婚禮，當天Sandy和男友也盛裝出席，她當時被問到是否先來見習，她只回因為穿著亮片禮服，讓她和小妹兩人全程如坐針氈，「所以根本沒心情想別的」，再被問到何時輪到她，她甜笑「我結婚一定會大肆宣揚，我婚禮不會搞得很繽紛，但也不會刻意隱瞞這件事情，不過我真的還沒有要結，讓我爸心臟練好一點。」結果過沒多久她就傳出好消息。

Sandy和廣告公司CEO男友交往5年，小倆口還曾被拍到一同看房，感情十分穩定，不過她對圈外男友相當保護，鮮少對外分享兩人的戀情細節，31歲的她也屆適婚年齡，如今和男友開花結果，就算爸爸吳宗憲再怎麼捨不得也得放手。而她出道以來星運一路順遂，年紀輕輕已拿下兩座金鐘獎，今年也四度入圍金鐘獎，黃子佼曾誇她超級強運，誰跟她搭檔就會得獎，可說是情場職場皆得意。

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