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康康頂白髮現身 感嘆龍劭華驟逝

記者葉君遠╱綜合報導
康康為新節目試裝，即將告別白髮造型。(圖：康康提供)
康康為新節目試裝，即將告別白髮造型。(圖：康康提供)

54歲諧星康康因疫情期滿頭白髮盡現，最近接了新節目，才決定走出家門染黑、剃鬍，他笑說：「這段期間，原本留平頭的蔡小虎頭髮都炸開了，瓜哥也開始綁辦子，我是少年白，不接工作時，自然就好。」

這兩年演藝工作銳減，加上要照顧兩個小孩，康康生活作息大改變，過去曾醉生夢死，如今卻早早就起床，陪兒子吃早餐、上學，生活極度規律。

康康對於過去帶醉上工的靡爛生活覺得抱歉，「西田大哥說，當年他看在眼底，卻沒提醒我，是知道那時的我絕對聽不進去。」他當紅時手上同時多個節目，跟吳宗憲搭檔「食字路口」也常帶醉意前往，自覺年輕體力好，什麼都無所謂。如今則早睡早起，沒事就運動、跑步，人生進入另一個階段。

有趣的是，康康年輕時頭髮就白了，沒染髮會變另一個造型，疫情期間不工作就不染了，那天去開會，戴著口罩、眼鏡、畫家帽，工作人員問他：「是在模仿周星馳？」他聽了大笑。

康康說，人生到這個階段，只有家人和健康是真的，尤其龍劭華驟逝讓他感觸良多，「當年拍『花甲』時我演他弟弟，見面第一場戲就打架，NG了好多次，我是綜藝咖，拍戲常要漫長等待，我覺得很累。」

康康曾問過龍哥，這年紀名利什麼都有了，為何還要這麼拚？「他告訴我，沒拍戲，就沒存在感了，所以他喜歡做這件事，拍完後他常會親切問我『鬥陣仔，要不要載你去高鐵』，那些片刻，我都不會忘記」。現在康康新節目即將展開，如火如荼定裝，即將告別白髮造型。

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