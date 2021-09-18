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澎恰恰2.4億巨債纏身 千萬合約逼出債主

記者李姿瑩／綜合報導
澎恰恰(中)在兒子皮皮(左)和好友林先生陪同下召開記者會，坦言跟演藝圈多名好友借錢。（記者蘇聖倫／攝影）
澎恰恰(中)在兒子皮皮(左)和好友林先生陪同下召開記者會，坦言跟演藝圈多名好友借錢。（記者蘇聖倫／攝影）

台灣藝人澎恰恰日前傳訊向友人佩真提到「最後一晚」，驚動各界緊急找人。他被2.4億元（台幣，下同，約863萬美元）債務壓得喘不過氣，網紅連千毅祭出2000萬合約，想延攬澎恰恰加入直播解決債務問題。但澎恰恰抗議一切都是連千毅片面之詞，日前召開記者會，澄清還有近2億債務沉痾難解，債主以為他2000萬合約到手，天天來催他還錢。

連千毅不解兩人明明相談甚歡，澎恰恰卻要開澄清記者會，在直播中狠嗆澎恰恰「是一個沒有生產能力的人」。澎恰恰解釋：「直播對我來說是另一個世界，不是我能勝任。」他感謝連千毅的好意，只是一開始說好的「先不講」變調，導致結果越發酵越嚴重，被債主誤會有錢不還。

澎恰恰現在身負巨債，記者會場外甚至來了警察戒護。澎恰恰感嘆，他現在舊債未償，新的債務卻不斷增加。因為他在錄影時不免向其他藝人提及此事，連帶開口借錢，從上萬到200多萬元都有。年輕藝人們通常不好意思不借，也不好意思追討，如今見面格外尷尬，成了另一種人情債。

澎恰恰償債缺乏規畫，持續「挖東牆補西牆」，除了演藝圈外債主30人以上，演藝圈內又新增近20人，佩真也是其中之一。澎恰恰對佩真感到抱歉，至於佩真提到款項先匯到汪建民戶頭，澎恰恰兒子皮皮說，澎恰恰怕被家人跟老友罵「借錢去還債」，所以請汪建民居中幫忙，分配還錢給債權人。

澎恰恰好友林先生在記者會上協助說明，自從澎恰恰宣布破產，很多公司都給他合作希望，但都講完沒下文，只是拿他來做文章。他已經和澎恰恰討論，未來不要再被「空頭合約」牽著走，安心努力工作還錢，「應該不到一年就可以還清債務」。不過現在澎恰恰只剩一個節目，上億債務要拚一年內還完談何容易。

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