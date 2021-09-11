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負債2.4億 憂3個月零沒收入 澎恰恰血壓飆掛急診

記者李姿瑩╱綜合報導
澎恰恰因為壓力過大影響身體健康。（取材自臉書）
澎恰恰因為壓力過大影響身體健康。（取材自臉書）

澎恰恰被台幣2.4億元（約867萬美元）的債務壓到喘不過氣，日前晚被民眾目擊到醫院掛急診。澎恰恰坦言原本就有高血壓病史，這兩天血壓飆到199，在家人要求下就醫。現在對他而言，還債才是當務之急，承諾會盡快還給佩真台幣46萬元。

佩真因為被澎恰恰的訊息嚇到，驚動各界協尋找人，導致自己和泡菜廠商的矛盾浮上檯面。佩真無奈感嘆「真的很無言」，在手頭也不寬裕的情況下伸出援手，卻因為一時的憐憫心，「捲入這場是是非非中而遭他人落井下石」，如今更能體會「人善被人欺」。

澎恰恰本來希望泡菜廠商和佩真能協調和解，但現況看來難以如願。澎恰恰也自身難保，現在手邊只剩下「超級夜總會」一個節目，主持收入短少加上疫情影響，導致他3個月來幾乎零收入。日前好不容易恢復錄影，澎恰恰只希望颱風不要攪局、疫情能夠更穩定，他才有辦法繼續拚工作。

同樣3個月沒收入的藝人還有王俐人，她在節目「聽媽媽的話」中，分享疫情期間的慘況，私廚餐廳在5月疫情爆發後，所有的訂位都被取消，業績一夕歸零。她想轉型推出外帶餐盒，使用高檔食材入菜，卻被客人打槍，嫌她一個便當開價台幣200元太貴。

唐從聖的副業倒是準備東山再起，他先前在廚師好友的邀請下，合夥投資開雞排店，卻抓到店長賣過期臭酸的雞排，被客訴負評連連，加上帳目不清，讓他毅然決然拆夥重新出發。他另起爐灶後，成立全新炸物品牌，靠著散客消費業績積少成多，在疫情中逆勢成長3到6成。他做出心得，已經在找尋新店面，無懼疫情要繼續拓點。

疫情 高血壓 投資

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