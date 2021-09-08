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周渝民曾討厭當花澤類：F4合體 看不膩?

記者楊起鳳／綜合報導
仔仔周渝民暌違9年再度返台接拍台劇「逆局」。（圖：愛奇藝國際站提供）
仔仔周渝民暌違9年再度返台接拍台劇「逆局」。（圖：愛奇藝國際站提供）

今年40歲的仔仔周渝民出道20年，當年憑著「流星花園」花澤類一角暴紅，2010年曾經以「回家」拿下金鐘獎視帝，他透露，其實10年前他很討厭當花澤類這件事。對F4成軍20周年是否再合體？他反問：「你們看不膩？」

F4朱孝天(左起)、仔仔、吳建豪及言承旭因演出「流星花園」一砲而紅。（本報資料照...
F4朱孝天(左起)、仔仔、吳建豪及言承旭因演出「流星花園」一砲而紅。（本報資料照片）

暌違9年回歸台劇，周渝民接拍愛奇藝自製劇「逆局」，一次挑戰律師、犯罪剖繪專家及受刑人等三種身分，演技驚人。他透露當初拍完電視劇「回家」後選擇到對岸發展，是因為無法同一時期重複不停地演偶像劇，「這戲我一個晚上就把大綱看完了，是一部讓人會想動腦思考的戲。」

30歲的時候，他曾很討厭成為花澤類這件事。但這個想法在拍「逆局」時轉變，他說：「我拍『逆局』的時候那些年輕演員都是先研究我演的『流星花園』和唱『流星雨』，反成為我們一開始能夠放鬆的一個話題， 然後再回歸聊表演的事情， 我忽然覺得，人的一生如果可以讓別人記一輩子也很好。」

很多人期待他們20周年合體？仔仔笑說：「看不膩嗎？連我們不能站在一起，還要利用投射技術把我們湊在一起，我不會想說要不要合體？我只會期待，我們四個人一起能做些甚麼跟以前不一樣的東西。」

周渝民2015年和女星喻虹淵結婚，這次因疫情意外跟女兒長時間相處，他比較注重孩子的邏輯和誠實度，女兒屬於高敏感小孩，父母須花更多的時間付出與陪伴，因此他覺得一胎就夠了，沒有生二胎的計畫。

疫情 台劇

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