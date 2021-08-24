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「臺灣三部曲」宣布持續停工 魏德聖細說4主因

娛樂新聞組／綜合報導
導演魏德聖（左）、美術指導花谷秀文（右）出席去年「臺灣三部曲」第一階段電影集資計畫。（本報資料照片）
導演魏德聖（左）、美術指導花谷秀文（右）出席去年「臺灣三部曲」第一階段電影集資計畫。（本報資料照片）

台灣導演魏德聖日前宣布「臺灣三部曲」將持續停工直到資金到位，他親自解釋四大主因，包含疫情、極端氣候、停工損失與投資者卻步，他坦言暫停拍攝的確不容易、也不甘心。

魏德聖表示，考慮劇組人員依舊需要養家活口，因此不願繼續綁住工作人員。他強調，夢想還在，依舊會持續努力尋找資金，盼有天再把大家找回來，完成「臺灣三部曲」。

魏德聖指出，持續停工有很多掙扎和不捨，也不知多年努力與心血何時才能重啟，停工四大主因首先是5月本土疫情升溫，目前雖已漸趨控制，但仍有確診案例；而國際疫情嚴峻，對跨國影人協助拍攝造成困難，外籍成員目前無法入境。

第二是世界氣候變遷造成極端天氣，連日暴雨導致場景破壞或工作中斷，「臺灣三部曲」預計至少一年半的拍攝期，搭景地遍布台灣，長時間的場景維持與拍攝需要更多經費。

第三點則是由於疫情和天候，先前投入「臺灣三部曲」的準備和經費已造成相當損失。贊助群募的每一分錢，都花在電影準備工作，包含田野調查、文史考究、美術設計、場景搭建、道具製作、動物訓練、演員訓練及簽約等，「但是疫情和天氣的不可控制，都造成現階段目標無法達成並停工，所需成本也持續增加。」

第四點則是疫情突然，原本可能的資金投入者卻步。魏德聖表示，基礎預算沒到位，難以開拍，開工後無法說停就停，也沒辦法邊拍邊找資金，因此目前狀況暫時無法重啟。

魏德聖說：「對之前付出時間、心力準備的劇組工作人員、演員致上最深的抱歉，沒有辦法讓大家現在繼續走下去，真的非常抱歉。」

魏德聖最後強調，夢想還在，依舊會繼續努力尋找資金，盼有天再把大家找回來，完成「臺灣三部曲」。劇組今天還特別推出「臺灣三部曲」造型設計篇花絮影片，期盼大眾看見劇組人員的努力與準備。

「臺灣三部曲」目前將以完成劇情片為第一優先，也不排除以動畫電影形式完成，完整展現劇本故事，但具體走向尚在討論；至於動畫片「達娜米」和紀錄片「尋找福爾摩莎」因金流急迫性較緩，將依原定規畫在2024年上映。

疫情 工作 台灣

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