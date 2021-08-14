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柯震東裸變「鱷魚」 李心潔曖昧擦澡

記者蘇詠智╱綜合報導
李心潔(左)與柯震東在「鱷魚」擦出曖昧火花。(圖：双喜提供)
李心潔(左)與柯震東在「鱷魚」擦出曖昧火花。(圖：双喜提供)

柯震東一度中輟的電影事業再度活絡，繼數年前主演的「打噴嚏」於去年暑假解禁上映後，今年原本包括「月老」、「MONEYBOYS」等作品將陸續推出，但因新冠疫情影響推遲，現在可能由他和金馬影帝李康生、影后李心潔合作的「鱷魚」先於10月登場。

柯震東在「鱷魚」片中扮演曾經犯過錯、身上有刺青的社會新鮮人，去找李康生飾演的劉主任「求職」，邂逅了青農姐姐李心潔，爆出曖昧的火花。

在「打噴嚏」之後再談銀幕姐弟戀，柯震東與李心潔的對手戲尺度比和林依晨大了不少。首支預告中柯震東手斷掉，得靠曖昧對象幫忙擦澡，李心潔在幫他擦背時彼此相視一笑的畫面，曖昧火花四射。

回想這幕拍攝過程，柯震東完全不擔心自己在鏡頭前裸露上半身，李心潔卻直呼看到他的裸體大笑且害羞，但也怕他「濕身」太久會感冒，很快拿出專業精神，迅速拍妥OK，讓柯震東直誇影后前輩好貼心。

而柯震東為了上鏡頭好看，不只下戲時勤加鍛鍊身材，更在「議員辦公室」場景外的球場上叱吒風雲，竟然變成當地新的「人肉景點」。

號稱「動物系個性派愛情電影」的「鱷魚」，源自男主角的個性，柯震東笑說因為缺錢沒辦法把龍的角刺上，因此缺角的龍就成了鱷魚，而鱷魚的精神只要「認定目標，咬住了就不會放過」，也成為了這個角色貫穿全片的精神主軸。

柯震東在電影「鱷魚」中扮演曾經犯過錯、身上有刺青的社會新鮮人。(圖：双喜提供)
柯震東在電影「鱷魚」中扮演曾經犯過錯、身上有刺青的社會新鮮人。(圖：双喜提供)

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