防疫考量 胡瓜連兩周沒有「大集合」

胡瓜(中)不錄「綜藝大集合」背後有安全考量。（圖：民視提供）

台灣 解封降級，演藝圈慢慢復工，綜藝大哥胡瓜卻連續兩周向「綜藝大集合」請假，外界嗅出不尋常，打開問題癥結，單純在於「大集合」近百人群聚錄影安不安全？民視希望不戴口罩 、面罩如常錄影，胡瓜卻認為不該大意，兩邊想法分歧之下，才出現他以「個人因素」離奇藉口請假。

胡瓜手上握有多個節目，隨疫情趨緩降為二級，「醫師好辣」、「歡樂智多星」和「台灣那麼旺」他都照規定進棚，唯「大集合」連續請假，以他對工作 敬業態度，此舉令外界不解，更有猜他是否有意請辭。其實，胡瓜「大集合」合約確實剩下一個多月就到期，但他不進棚並非「另有想法」，而是單純考慮到危險仍在，四個節目中，前兩個都可以跟來賓拉出距離，並以隔板、面罩防護，「那麼旺」兩個主持人在台上時沒戴，其他人都戴，相對是安全的。

「大集合」則是群體運動遊戲節目，一方面激烈動作戴著口罩流汗很不方便，而過程猙獰表情製作單位拍不出來，於是民視要求不能戴口罩、面罩錄影，而且進棚前只做快篩，不要求每個人PCR，當來賓不僅只有藝人，還有來自各地的素人，不確定的因素太多，今年61歲的胡瓜算高危險群，雖然打過一劑疫苗，但是否該為賺錢賣命？就是他近來一直在考量的事了，丁柔安說，「單純個人因素，也沒跟民視高層對話，暫時這樣了。」

胡瓜不來，電視台若用重播墊檔，向廠商收的廣告費一樣，雖無損失，但觀眾看到內容重複轉台，久了也許就回不來了。重要的是製作單位，少一次開工，養的員工都得照常領薪水，停工兩個月損失已大，不能再繼續虧損，最後製作單位只能暫以阿翔搭小嫻代打上陣，不過少了胡瓜穩定軍心，據悉食量超好的阿翔已經連續兩次前晚吃不下飯，胡瓜下周是否扛得住「不顧養活工作人員飯碗」的壓力不來，還是不忍心最終屈服，有待觀察。

對此，民視表示，「瓜哥因為個人因素請假，節目錄影邀請眾多藝人陣容龐大，但仍希望綜藝天王盡速歸隊。」