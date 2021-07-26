東奧明星臉 洪源禧撞臉許老三 蔡阿嘎神似菲體操選手

體操選手洪源禧(左)撞臉小S的小女兒「許老三」(右)。（取材自臉書）

東京奧運 賽事展開，場上各國選手激烈拚搏，汗水與淚水齊下同時，這些運動健兒們也被發現撞臉明星臉。其他還有「許老三」、「蔡阿嘎」也出現在運動場上，引發熱烈討論。

每屆奧運場上明星臉多，有眼尖網友也發現，台灣 競技體操選手洪源禧撞臉小S 的小女兒「許老三」，笑虧：「許老三參加奧運了嗎？」、「像雙胞胎」，小S也PO出對比照，寫下：「兒子，媽媽和妹妹在家等你回來！」

稍晚她還加碼錄影片向洪源禧深情喊話：「媽媽真的很替你感到驕傲，希望你在回來的路程一切平安順利，媽媽已經準備好你最愛的燉豬腳，還有雞湯」，她一度笑場講不下去，但接著又煞有其事說：「你一回到家，我一定會給你一個很大的擁抱，把燉得很爛的豬腳塞進你嘴裡，我只是想跟你說，源禧，你真的很棒。」入戲程度笑翻網友。

菲律賓體操選手尤洛則撞臉蔡阿嘎，蔡在Instagram發文：「好啦，我也不隱瞞了，偷偷代表菲律賓出賽男子體操，大家要幫我加油喔！」更曬出自製的四格對比圖，模仿尤洛沉著應對賽事、揮手燦笑的模樣，超高相似度令眾人大呼：「本人無誤」，還打趣道「衝啊！阿嘎！」