73歲黃西田打完疫苗 看球賽到半夜

黃西田淡定接種疫苗。（取材自臉書）

73歲的台灣男星黃西田近日打完疫苗 ，逐漸走出老友長青過世的陰鬱。太太陳靜子分享，黃西田接種回來後幾乎沒有副作用，還能看球賽看到半夜，體力比她還好，可能與他大量喝水有關。

黃西田面對豬哥亮、賀一航、長青等秀場好友接連離世，心情難免受到影響。太太看到他一周都沒在粉絲團發文，就知道黃西田心情鬱悶。畢竟在秀場共事多年，黃西田對故友的離開需要時間調適，好在日前收到疫苗接種通知，讓他重新振作起來。

雖然行前多少有些擔心，但黃西田認真喝水，因為每個人體質不同，黃西田沒有發燒，活動力一切如常，胃口也沒有改變。他私下也是「防疫 模範生」，宅在家裡完全沒出門，太太最遠只到鄰近超商，靠著「草地狀元」採訪過的農友熱心贈送食材，根本無需出門採買。

黃西田主持「草地狀元」逾20年，結識全台各地優秀農友，疫情 期間農友們熱心寄來各式各樣的食材，小至蔥薑蒜，大至生鮮肉品蔬果，連米麵都一應俱全。陳靜子跟黃西田天天規畫料理菜色，動腦擺盤裝飾。黃西田除了也會下廚，主要負責幫忙洗碗，笑稱三餐吃下來洗得腰痠背痛。

先前他幾乎全年無休，如今因為疫情，終於得到一段難得的長假。每天在家寫歌、寫劇本、想故事，防疫生活一點也不無聊。「草地狀元」目前暫停外景錄影，也面臨存檔不夠的狀況。黃西田上周開始透過視訊連線，與之前的受訪者聯絡，同時自己規畫小劇場橋段，像是他大動作要帶太太去外面用餐，結果夫妻倆全副武裝，最後來到自家陽台，上演另類的「出去吃飯」。