賈永婕神隊友 周子瑜生日捐50台PAPR

周子瑜一口氣捐了50台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）。（取材自Instagram）

台灣 藝人賈永婕因捐贈醫療器材被封為「全民女神」，她日前在臉書 透露，周子瑜14日剛過22歲生日，透過陶晶瑩主動詢問自己能做些什麼，並表示這是她的生日願望，於是周子瑜一口氣捐了50台動力濾淨式呼吸防護具（PAPR），讓賈永婕大讚「好暖心」，而陶晶瑩夫妻也一口氣捐了20台和2台喉頭鏡，讓她對神隊友們的大方感念在心。

鏡周刊報導，賈永婕透露，身在南韓的周子瑜一口氣捐50台、總價185萬（台幣，約6.6萬美元）歐洲進口的呼吸防護具，為台灣疫情 做貢獻，賈永婕說「這是她的生日願望」，讓賈永婕女兒們直誇周子瑜是真正的女神。賈永婕笑說「好啦！子瑜也可以參加我的演唱會。」

賈永婕解釋她是自費128萬8000元，買下全台僅剩的46台PAPR，並非媒體報導「捐了500萬元」。不過她的確有陸續向海外訂購176台PAPR，因為都是神隊友幫忙，她也公布名單，其中就有「台灣之光」周子瑜。