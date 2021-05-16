彭佳慧分享防疫樂趣 敗給兒子一句話

彭佳慧疫情期間享受親子之樂。（取材自微博）

台灣 金曲歌后彭佳慧時隔三年，近日推出新專輯「太難唱了」，隨著疫情 升溫、升為三級警報，宣傳期也被打亂，「目前還在確認中，有些改成電話訪問，還是會盡力配合能做的宣傳」。

彭佳慧難得直播，與粉絲分享居家伴兒打發時間的撇步，「假日我就是媽咪的角色，現在又不能出去，也不能讓小孩一直看電視，所以我覺得包水餃是不錯的事」，備料不假他人之手，並號召三名寶貝兒女一起包餃子，只是面對直播小孩害羞躲遠遠，讓她忍不住打趣「一開直播孩子就鳥獸散了」。

手邊忙著包餃子，背景則播放音樂平台整理本屆金曲獎入圍歌單，「沿著足跡來聽，聽到很多很棒的作品，下午沒事可以聽聽音樂，不然現在也沒辦法邀朋友來家裡」，不忘為新專輯宣傳，「在家沒事也可以聽聽彭佳慧的歌」，沒想到一旁兒子卻回「應該沒有人會去聽」，讓粉絲聽了無奈「青春期的孩子啊」，彭佳慧也嘆「他們這種每天都給我一些打擊，姐姐站在對面瞪我，超恐怖的這些小孩」。

面對線上粉絲點歌，她清唱新歌包括「說實話」、「太難唱了」等歌，寵粉無極限，只是「太難唱了」二度卡關，她直呼：「沒有音樂唱真的超難，真的太難唱了！唱得二二六六！」她透露上周才去大賣場採買生活所需，不擔心補糧問題，「最擔心小孩不能上課，目前沒有停課，但會提高生活的防疫，戴口罩 、洗手、消毒，出入更小心。如果需要宣傳的時候還是願意宣傳的，希望大家一起努力，度過難關」。