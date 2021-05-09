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邱鋒澤情傷後激動開唱 陳零九唱到一半崩潰暴哭

記者林士傑／綜合報導
動力火車(中)出席九澤CP「第四象限」演唱會擔任嘉賓。(記者沈昱嘉／攝影)
動力火車(中)出席九澤CP「第四象限」演唱會擔任嘉賓。(記者沈昱嘉／攝影)

陳零九、邱鋒澤合組的「九澤CP」去年成軍，日前唱進台北流行音樂中心舉辦「第四象限演唱會」，邀來動力火車對唱「衝動」、「天黑請閉眼」，引起粉絲尖叫連連。先前顏志琳透露女兒是陳零九、邱鋒澤的粉絲，自己曾為女兒化身追星族，還Cover「天黑請閉眼」一曲，如今同台合唱，讓他坐在台下的女兒無比激動。

「九澤CP」以新專輯同名主打「第四象限」揭開序幕，一連演唱「Money」、「離開地球表面」等歌曲，接著輪番帶來獨唱舞台，又砸400萬元台幣設計立體延伸舞台，透過投影技術呈現虛實結合畫面，視覺效果讓人目不暇給，另斥資百萬打造四套帥氣造型。

演唱會當天是邱鋒澤被密友張暐弘踢爆采子劈腿實錄後的第19天，他演唱「分開的學問」時情緒激昂，歌詞如「原來放手才是分開的學問」、「不如祝福你找到更好的」等引人鼻酸。他揮別情傷上工，感性形容滿滿的螢光棒畫面非常養眼；陳零九特別獻唱寫給籃球巨星Kobe、愛貓橘子與黃鴻升的歌曲「星星」，在台上崩潰暴哭，「相信他們有空應該有看一下演唱會。」

他們形容跟嘉賓動力火車合作是圓夢舞台，顏志琳提到先前翻唱「天黑請閉眼」屢被女兒糾正，因為自己把「女巫」唱成「你巫」，全場笑翻。

「九澤CP」賣力演唱，陳零九的女友呼呼露出美腿相挺；同屬「五堅情」的小賴、偉晉、婁峻碩沒有缺席，戴邱鋒澤綠帽的采子則不見蹤影，顯見兩人應已徹底斷乾淨。

黃鴻升

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