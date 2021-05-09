致敬媽媽 白嘉莉淚灑舞台「回家感覺真好」

白嘉莉(右)、方念華受邀出席教會感恩餐會。(記者王聰賢╱攝影)

「最美麗的主持人」白嘉莉日前出席感恩餐會接受方念華訪問，一起向媽媽致敬。白媽媽是白嘉莉生命中的重要推手，如今重返故鄉台灣 ，往事歷歷在目，白嘉莉講到激動處忍不住哽咽，舞台上感性落淚。

白嘉莉的信仰習慣深受媽媽影響，踏上演藝之路後媽媽親手為她縫製表演服裝，從彩排指導到事後檢討，全都由媽媽一手包辦。白嘉莉完全做到「聽媽媽的話」，唯一一次沒有聽話，就是遠嫁印尼 。

白嘉莉當時紅遍大街小巷，連阿拉伯外賓都知道「台灣是白小姐的國家」。她到印尼演出時認識了木材大王黃雙安，又感受到在國外沒人能找得到她，所以決定閃嫁，從此遠赴印尼。

當時媽媽勸她多想想，白嘉莉堅持「不能等了」。沒想到在登記前夕她臨陣後悔，媽媽這時已經了解黃雙安的為人，建議她可以考慮，白嘉莉經過禱告、思考後，終於決定結婚。後來在婚姻中，只要遇到挫折，白嘉莉總會打給媽媽，還曾想離家出走去投奔媽媽，但都被媽媽勸阻，也因此順利維繫了逾40年的婚姻。

在媽媽、丈夫接連離世後，白嘉莉隨香港 基督教藝人之家到以色列，排解沉痛心情。當時牧師建議她不妨回台灣，白嘉莉心想「怎麼可能」？如今她不僅已經回到台灣，還受到大批粉絲、好友熱情招呼，讓她情緒再起波瀾，流淚致謝：「我相信他們在天之靈一定很安慰，真的謝謝台灣，回家的感覺真好。」