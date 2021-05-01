林俊傑、英國歌后安瑪莉 隔空深情合唱

林俊傑（右）首張進軍國際全英文EP與英國深情歌后安瑪莉（左）合唱。（圖：華納音樂提供）

歌手林俊傑(JJ)近期發行全英文EP「Like You Do」，並與英國 歌后安瑪莉（Anne-Marie）首度深情合唱抒情歌「Bedroom」，兩人日前接受亞洲媒體聯訪，有媒體問JJ將於6月舉辦線上演唱會，是否有機會聽到這首歌，JJ笑答「我無法一個人唱這首歌耶」，隨後透露有很多巧思，到時才知道。

安瑪莉是英國當紅歌手，與林俊傑合作後，狂讚是對方粉絲，希望等疫情緩解後能親自與林俊傑見面。（圖：華納音樂提供供）

林俊傑、安瑪莉認為「Bedroom房間」可以收藏極為私密的情緒，至於會不會在房間裡面哭？安瑪莉立刻坦承「我至少在房間內哭了800萬次吧」，JJ則說有時在電影院 看到感人的電影，情不自禁落淚的次數較多，當然也在房間內哭過，「不過如果在房間內哭，可以哭得很大聲，比較自在」。林俊傑並感性表示，當初一做完「Bedroom」之後，整個人的情緒深陷其中，也認為這首抒情歌可以跨越國界，讓很多人一起感動。

兩位巨星雖然因為疫情 關係，無法在合作中實際碰到面，但隨著隔空創作音樂，對彼此都留下了很好的印象。JJ稱讚安瑪莉是個非常專業及充滿個人魅力的歌手，製作過程中對安瑪莉既優雅且獨特的嗓音感到十分驚艷，直呼安瑪莉很快地就將他心中所設想畫面精準的藉由歌聲表達出來。

安瑪莉同樣讚賞JJ的嗓音，自承是他的大粉絲：「我很喜歡『Bedroom』這首歌，JJ用他完美的聲音讓這首歌變得更加完美！」透過網路的一來一往，兩人也建立起了情誼，期待未來有機會能親自拜訪對方。