吳慷仁遇周幼婷 舊愛續緣不尷尬

吳慷仁（右）、周幼婷「人浮於愛」再續戲緣。（記者李政龍／攝影）

由陳妍希、宋芸樺、吳慷仁、周幼婷、范少勳主演，改編自侯文詠同名長篇愛情小說，影集「人浮於愛」日前舉行開鏡儀式，其中吳慷仁與5年沒拍戲的前緋聞 對象周幼婷再續戲緣，加上該劇導演 林書宇是其舊愛（夏于喬）的老公，演藝圈「一家親」在此完整體現，黃金陣容話題性十足。

陳妍希、宋芸樺分別以「那些年，我們一起追的女孩」、「少女時代」等夯片，成為當代女神，這次在「人浮於愛」中，因個別經歷不同，走向不同的愛情道路，陳妍希8年沒演台劇 ，這回返台接演「人浮於愛」，4歲兒子小星星沒跟著她回來，回台前她因要和兒子分開，一整天都想哭，甚至想毀約，笑說是咬牙接下這部戲，預計將有半年時間見不到兒子，每次視訊聽到兒子甜喊：「媽媽什麼時候回來？我真的好想你！」直讓她揪心。

陳妍希（右）、宋芸樺因演出夯片，成為當代女神。（記者李政龍／攝影）

吳慷仁日前才因扁桃腺發炎，引發免疫系統失調，一度脖子腫脹、吞嚥困難，緊急送醫後，為了出席新戲開鏡儀式，原本應住院一禮拜，他住了3天、在開鏡前即「神奇」出院，他坦言10年前就發生過同樣的病症，呼籲大家千萬別輕忽扁桃腺發炎，像他這次，若再嚴重一點的話，就需要「氣切」，他也特別感謝女友邵雨薇，「那時我是被架去的，謝謝她這幾天的照顧，她是我的救命恩人。」

吳慷仁（右）、范少勳將演出新戲「人浮於愛」。（記者李政龍／攝影）

「人浮於愛」是一部透過女性視角，描述現代社會的速食愛情，探究愛的本質為何物的寫實愛情劇，戲裡，吳慷仁和陳妍希、周幼婷有三角情愛糾葛，大量情慾、露骨尺度的親密戲演出，他形容與2人的對手戲是分別是愛情「動作、武打戲」，吳慷仁和周幼婷「舊識」關係同台不尷尬，第一句就問對方「妳孩子怎麼辦？」周幼婷也說，當知道男主角人選是吳慷仁時，「滿好的，演親密戲也比較不陌生」，提到和吳慷仁演情侶，周幼婷直言老公沒意見，「他只擔心我會把角色的身心靈狀態帶回去，所以要努力平衡。」