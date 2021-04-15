「甄嬛傳」不斷重播 李天柱勸戒電視台：別吃老本

李天柱很憂心台灣電視台不斷重播的狀態認為應該要有自己的作品。(圖：三立提供)

金鐘視帝李天柱最近演出電視劇「三隻小豬的逆襲」，他因「後宮甄嬛傳」在大陸成名，外界認為他的加入為整部戲加分，但他受訪時卻謙虛認為在新戲中只屬於鹽，就是調味料，其他主角才是主菜。對電視台這些年仍不斷重播「後宮甄嬛傳」李天柱十分憂心，表態電視台該有自己的作品否則就是吃老本，「誰來做都一樣。」

李天柱在「後宮甄嬛傳」是唯一台灣 演員，更因演蘇公公成名，這些年來該劇在台灣不斷重播，李天柱不諱言很憂心，「雖然大家都看到，但是不能一直停留在過去，要有新的衝擊給觀眾，對電視台來說，每一家電視台都應該有自己的作品，對電視史要交代的，否則的話誰來做都可以，我們都一直在吃老本，我幹這行幹了40年了，還是希望有讓人耳目一新的作品出來。」

他說接下「三隻小豬」就是像當年他拍華視「追妻三人行」一樣，都是喜劇，但他認為他在劇中只是調味料不是主角，他從影40年，坦承電視台眼前客觀條件環境比較貧乏一點，但人因有夢想而偉大，「幹這行人一點要有夢要有願景， 築夢踏實，不管是主管單位或是媒體本身這些決策者，我們做任何事情眼光要放在20年後，我們是否對得起這行、尊敬這個行業而非消費他。」他認為台灣沒有決心和企圖心，不應該一直買二手貨，而是要創新，「不能永遠薄利多銷，滿足於地攤貨。」

今年63歲的李天柱多年來身材維持挺拔，不輸檯面上一線男星，他說自己沒有任何養身法，就是吃不胖，至今還會做的運動是打撞球，幾乎每天，體重最高就是68公斤，一般就是維持65公斤，所以30年前的衣服到現在還能穿。