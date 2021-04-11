台女星昔誤當小三又遭控「害人小產」？公司說話了

鄧福如被網友爆料讓老公戴綠帽。（取材自Instagram）

33歲的台灣 女星鄧福如（阿福）過去傳出誤當錄音師的小三，即便對方前妻事後致歉，她也發表誤會解開的聲明，但形象仍受挫。沒想到近日網路社群 Dcard網友發現某個美甲店老闆娘在Instagram控訴阿福有婚外情，對於網友的質疑，美甲店老闆娘強調是真的，對此阿福的經紀人威兒表示：「針對網路上的討論，我們不多做回應。」

經紀人接著並稱據自己的了解，阿福和老公兩個人的感情一直都很好，「沒事就膩（宅）在ㄧ起，謝謝您們的關心。」至於是否跟五年前錄音師事件有關，經紀人仍未回應，電話未接。

鄧福如（右）和HowHow結婚兩年，育有一子。（本報資料照片）

有網友在Dcard上發文曝常去的美甲店老闆娘在Instagram上發文感謝大家給的生日祝福，不過她的生日願望是要抵制鄧福如，原因是「因為她婚外情用的我一年不順」，有網友留言問「用Google 搜尋不到鄧福如外遇的資訊」，而這位老闆娘則回應「因為我還沒讓雜誌刊」。

之後有不少網友私訊問老闆娘「鄧福如的事是真的嗎」，她在Instagram限時動態回應「是真的」，還表示「不用太可憐她老公…害人小產，還不願意自己老婆跟人道歉，想拿錢叫人簽協議，我是覺得很偽善啦。」之後老闆娘再發限動說：「我是沒在怕惡勢力，就算十幾萬粉絲，也不能代表人多就是真理。」目前Dcard文章已經刪除，老闆娘的帳號是私人帳號，對於記者私訊沒有回應。