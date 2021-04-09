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苗可麗忙拍劇 女兒叫別人「媽」讓她好心酸

記者林怡秀／綜合報導
苗可麗因為工作忙碌，與女兒相處的時間不多。（圖：和展影視提供）
苗可麗因為工作忙碌，與女兒相處的時間不多。（圖：和展影視提供）

金鐘影后苗可麗日前上談話節目分享演藝圈一路走來的心酸，她在奪得金鐘獎獎座後卻感到失落空虛，也因為拍戲疏於陪伴女兒，半年才能見女兒一面，聽到女兒叫自己的姊姊「媽媽」，讓她既尷尬又難過，更落淚靦腆向父母真情告白。

演技精湛的苗可麗的演藝之路並不是一路走來都如此順遂，菜鳥時期拍戲搞不清楚狀況被導演大罵「妳是白痴啊！」而在演出台劇「霹靂火」後，她友情客串另一部戲劇，但「霹靂火」的高知名度並沒有讓她備受禮遇，反而遭到當時導演針對，拍撞牆戲來真的，撞到臉部微血管出血、頭部瘀青一大塊，還差點被煙蒂直接燙手，她說：「連拍戲空擋強忍情緒，都被導演誤解我端架子。」

一路走來苗可麗忙於拍戲，把女兒託給台中的父母照顧，最快也是半年才能見女兒一次，她說：「有次帶全家出去吃飯起身要結帳時，聽到女兒叫媽媽我好開心回應，卻發現女兒的視線是看著我姊姊，當下我真的是很尷尬又難過。」雖然長期跟女兒分隔兩地而缺席女兒成長過程，但女兒卻沒有抱怨過苗可麗，反而展現貼心的一面，寫卡片、送禮物鼓勵苗可麗，讓她感到十分窩心。

節目中苗可麗潸然落淚，首度透過鏡頭跟爸媽隔空真情告白，「謝謝爸媽把自己照顧得很好，把女兒教導得很好，你們什麼都不要擔心全都都交給我，我真的很愛你們。」

導演 台劇

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