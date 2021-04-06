久違了！69歲崔苔菁受洗成天主教徒

崔苔菁（中）日前受洗成為天主教徒，左為聖家堂本堂神父饒志成、右為副本堂神父呂晶器。（取材自臉書）

台灣 女星崔苔菁素有「一代妖姬」美名，69歲的她雖已淡出演藝圈逾30年，但其美艷風格常讓後輩搶著模仿，最近一次露面是2017年擔任金鐘獎頒獎嘉賓。生性低調的她3日於台北聖家堂受洗，成為天主教徒，與神父的合照放在光啟社粉絲頁上，容光煥發的樣貌引起網友熱議。

當日崔苔菁身穿白袍受洗，聖名為路易斯，她的友人表示崔苔菁自幼住在光啟社旁，又是靜修女中校友，當初17歲初入行時，光啟社是首個邀她演出戲劇節目的單位，顯見其和天主教淵源很深。過去崔苔菁發起成立演藝界學佛會，修佛之外也有接觸其他宗教，去年因緣際會讀了天主教的聖經深受啟發，她透過友人表示：「看了聖經之後，心底的深處被觸動，內心全然的釋放。」才產生受洗念頭。

崔苔菁過去以美艷風格走紅，雖已淡出多年，仍吸引後輩爭相模仿。（本報資料照片）

據悉她得先完成7個月的課程，並通過神父認可後即能受洗，而她和已故的丁松筠神父相交多年，情誼深厚，4年前為丁神父的自傳記者會站台，難得現身的她表示「為了丁神父，我出來拋頭露面」，後在第52屆金鐘獎頒獎給代替哥哥丁松筠領取特殊貢獻獎的丁松青。如今成為天主教徒，她的友人表示崔苔菁感到非常欣喜。

即便近幾次露面，崔苔菁的身材已不復當年，倒也不失雍容優雅，氣質依舊出眾，她過去自稱近70歲了，希望好好休息，表明不會再出席大型頒獎典禮，對於幕前生活毫無戀棧。她的友人表示崔苔菁現在就是過著常人的日常生活，私下有機會聽到她開金嗓？友人笑回：「很少，她十幾年沒去KTV了。」